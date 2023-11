Nach zwei Nullnummern in den Wintersaisons 2021/2022 und 2022/2023 und damit einem dicken Verlustgeschäft hofft Andreas Ringwald, Geschäftsführer der Ostalb-Skilifte Aalen GmbH, dass Wintersportbegeisterte in dieser Saison ihre Schwünge im Schnee machen und die Pisten des Ostalb-Skilifts hinunterbrettern können. Das vom TÜV Süd bereits im vergangenen Jahr beanstandete Drahtseil für den Hauptlift wurde mittlerweile ausgetauscht, sodass einer Wintersaison 2023/2024 nichts mehr im Weg steht. Wenn denn Schnee kommt.

Im Februar dieses Jahres wurde Andreas Ringwald vom Aufsichtsrat zum neuen Geschäftsführer der Ostalb-Skilifte Aalen GmbH bestellt und trat damit in die Fußstapfen seines Vorgängers Dieter Gerstner, der in dieser Funktion 16 Jahre lang für das Wintergeschäft am Ostalb-Skilift verantwortlich zeichnete. Und diese Aufgabe hat der aus Abts-gmünd stammende 32-Jährige gerne übernommen. Auch weil er in der Hinterhand eine tolle Mannschaft habe, die ihn in den vergangenen drei Tagen auch beim Austauschen des Drahtseils tatkräftig unterstützt habe.

Dieses musste nach der jährlichen Prüfung durch den TÜV Süd wegen diverser Schäden erneuert werden. Deshalb sei bereits im Frühjahr ein Angebot des Liftherstellers Doppelmayr Seilbahnen eingeholt worden, der auch Hersteller des Lifts gewesen sei. Diese habe schließlich die Firma Teufelberger aus Österreich mit der Montage beauftragt.

Bereits am Montagmorgen machten sich zwei Monteure auf den Weg in die Kreisstadt oder besser gesagt zum Ostalb-Skilift. Dorthin lieferte bereits in den frühen Morgenstunden eine Spedition das Seil mit einer Länge von knapp 1,2 Kilometern, einem Durchmesser von 17 Millimetern und einem Gewicht von rund 1,2 Tonnen, das dann von insgesamt sieben Helfern der Ostalb-Skilifte Aalen GmbH am Parkplatz unterhalb des Lifts auf einen Kabelwagen mit Traktoren verladen und zur Lifttrasse transportiert wurde. Noch am Montag wurde das alte Seil gekappt und mit dem neuen Seil verbunden, sodass dieses in die Kabelrollen gezogen werden konnte, sagt Ringwald. Überdies sei das 50 Meter lange Spannseil an der Bergstation ebenfalls getauscht worden. Weiter gingen die Arbeiten am Dienstag. In deren Zuge sei das Förderseil „gespleißt“ worden. „Spleißen bedeutet, dass durch das Verflechten auf einer Länge von knapp 22 Metern der einzelnen Stahllitzen das Förderstahlseil endlos montiert wird“, erklärt Ringwald.

Am Mittwochmorgen seien die Arbeiten beendet gewesen, sodass nach Überprüfung durch den TÜV Süd einem Betrieb des Ostalb-Skilifts nichts mehr im Weg steht. Insgesamt belaufen sich die Kosten für den Austausch des Drahtseils auf rund 20.000 Euro. Bereits auf Vordermann gebracht worden seien auch die beiden Pistenraupen, die nach einem langen Winterschlaf repariert worden seien. Ohne Helfer und Sponsoren seien solche Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten am Lift, an den Pistenraupen und am Gebäude gar nicht möglich, sagt Ringwald .

Nach zwei Saisons, in denen der Skilift keinen einzigen Tag gelaufen ist, hofft jetzt das Team der Ostalb-Skilifte Aalen GmbH heuer auf Schnee. Sobald dieser in Sicht ist, werden die Bügel am Lift angebracht sowie Netze an bestimmen Stellen der Piste sowie Polster oder Prallschutze an den Masten des Lifts positioniert. Um den Ostalb-Skilift für Ski- und Snowboardfahrer zu öffnen, müsse der Boden allerdings gefroren sein und die Schneedecke mindestens 15 bis 20 Zentimeter betragen, sagt Ringwald, der hofft, noch Aushilfskräfte für den Liftbetrieb und die Liftkasse zu finden.

Nach zwei Jahren mit roten Zahlen und angesichts des Klimawandels taucht immer wieder unter den Bürgern die Frage auf, ob Aalen überhaupt noch einen Ostalb-Skilift braucht. Diesen infrage zu stellen, steht für Ringwald nichts zur Disposition. Seiner Ansicht nach sei es nach wie vor wichtig, Wintersport vor der Haustüre zu ermöglichen und damit auch Kindern das Erlernen des Skisports vor Ort zu ermöglichen, ohne dafür ins Allgäu oder gar noch weiter fahren zu müssen. Und dass der Ostalb-Skilift mit seiner Familienabfahrt, seiner Sportabfahrt und einem Übungshang mit Babylift für Kleinkinder beliebt ist, würden auch die zahlreichen Auswärtigen beweisen, die aus Ulm oder Stuttgart auf die Ostalb kommen würden. Wenn denn Schnee liegt.