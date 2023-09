Ostalb–Kracher im Achtelfinale des WFV–Pokals

Die Achtelfinal–Begegnungen im WFV–Pokal sind ausgelost worden. Dabei wird es zu einem Ostalb–Kracher kommen. Verbandsliga–Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen trifft auf den Regionalligisten VfR Aalen. Die Partie findet voraussichtlich am 1. November in der Röser Arena statt.

Für beide Mannschaften ist es somit das zweite Ostalb–Derby in Serie. Die Sportfreunde gewannen in der dritten Runde glatt mit 4:0 gegen Oberligist 1. FC Normannia Gmünd. Die Aalener waren zu Gast beim Landesligisten SV Waldhausen und hatten etwas mehr Mühe. 1:0 stand es am Ende.