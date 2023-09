Die ganze Innenstadt ist am Samstagabend Partyzone gewesen. Nachdem der Festbetrieb tagsüber der sengenden Sonne wegen nur langsam angelaufen war, strömten die Menschen nach Anbruch der Dämmerung in unglaublichen Massen zu den Reisstädter Tagen. Fröhlich, friedlich, voll und laut war’s in der City am lauesten aller Sommerabende, und auf allen Plätzen mega Musik. Ein perfekter Abend.

Es hatte was von einem Open–Air–Festival. 80er–Hits, 90er–Party, Coverrock, Rock’n Roll oder lieber einen etwas ruhigeren Volksjazz? Dazu Bier, Sangria oder doch lieber einen kühlen Weißwein? Alles da, vorausgesetzt, man schaffte es, sich durch die Gassen voller Menschen zu schlängeln. Nur mit viel Glück gab’s noch einen Sitzplatz auf einer der unzähligen Bierbänke auf Markt– oder Spritzenhausplatz.

Überhaupt, der Spritzenhausplatz: Den brachte die Band „No Exit“ mit Partycover vollends zum Kochen. Nicht weit davon auf dem Sparkassenplatz machten „The 80 Tones“ mit einem 80–Jahre–Hit nach dem anderen ihr Publikum glücklich. „Simply the Best“, „St Elmo’s Fire“, „Flashdance“ — live und lebendig, und die Verbindung zwischen der Band auf der großen Bühne und dem Publikum auf dem Platz perfekt.

Und es gab noch mehr. Im Gewirr der Fußgängerzone konnte man auch unverhofft auf Livemusik stoßen, zum Beispiel vor dem Wunderlich. Da scharten sich Trauben um die Luca Algaba Band aus Aalen. Wer’s gemütlicher wollte, konnte sich auf dem Marktplatz an einem Biertisch nieder– und die bunten Lampions auf sich wirken lassen, die diesen Biergarten auf Zeit erhellten, und den gepflegten Evergreens von „Kilian, Kolonat und Tonart“ lauschen. Das Quartett bot Fränkisches, Volksjazz und Balkanklänge auf hohem Niveau.

In der Stadelgasse spielten „Tuned“ Pop, Jazz, Rock und Soul, auf dem ehemaligen Spiegler–Areal groovte die Kieran Hilbert Band, und ein paar Schritte weiter waren „The Pony Cars“ auf der großen Bühne am Gmünder Torplatz nicht zu überhören. Boogie Woogie und Rock’n’Roll, auch selbst geschriebener, gingen genügend Zuhörern dermaßen in die Beine, dass sie vor der Bühne tanzten.

Überall ein „Hallo“, ein „Schön, dich zu sehen“, ein Lachen und Schwatzen an dicht umlagerten Tresen. „To everything there is a season“, singen die Byrds in ihrem Song „Turn! Turn! Turn“. Der Samstag war ein Abend, um unbeschwert zu feiern.