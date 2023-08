Ohne Relegation oder nur der Meister steigt auf

An diesem Sonntag ist endgültig Schluss. Denn mit der Kreisliga B steigt auch die unterste Liga in Ostwürttemberg in die neue Saison ein. Gesucht wird ein Aufsteiger, denn bekanntlich kann nur einer aufsteigen. Die Relegation ist in dieser Runde ausgesetzt. Ein Fakt, der es für Mannschaften aus der B–Liga eben noch schwerer macht, den Gang in die A–Liga zu schaffen.

Kreisliga B II: Es ist eigentlich die Staffel der Reservemannschaften, in der sich die SGM Fachsenfeld/Dewangen nun ab dieser Runde messen darf.

Insgesamt elf Vereine schicken ihre Zweit– oder gar Drittvertretung ins Rennen. Darunter etwa die SGM Hohenstadt/Untergröningen II, der SSV Aalen II, die TSG Abtsgmünd II, der TSV Essingen II, des TSV Hüttlingen II und die TSG Hofherrnweiler–Unterrombach III.

Kreisliga B III: Hier feiert die SG Schrezheim nach einem kurzen Ausflug in die A–Liga ihr Comeback, auf das sie nach einer mühsamen Relegation und am Ende bitteren Niederlage in Abtsgmünd gerne verzichtet hätte. Als Absteiger aus der A–Liga steht die SGS natürlich bei manchem auf dem Zettel für die oberen Plätze am Ende der Saison. „Es wäre vermessen vom Wiederaufstieg zu reden. Die Liga ist brutal und sicherlich die stärkste Staffel in der B–Liga“, sagt SGS–Coach Günter Niggel. Mit der Verfassung seiner Jungs ist er sehr zufrieden. Wenngleich er im Bezirkspokal gleich in der ersten Runde gegen Zöbingen gescheitert ist. „Wir haben gut ausgesehen und haben einfach die Tore nicht gemacht.“ Ein Manko, das der SG Schrezheim bereits in der A–Liga letztlich die Chance auf eine weitere Saison geraubt hat. Mindestens zehn Mannschaften sieht er im Rennen um die Meisterschaft. Die besten Chancen allerdings, die rechnet er den Sportfreunden aus Rosenberg aus. „Wir haben ein paar Abgänge, die uns wehtun, aber die müssen und werden wir kompensieren.“ Dazu sei natürlich ein guter Start in die Saison wichtig. Dass dieser gelingt davon ist Niggel überzeugt. Es wartet am Sonntag um 16 Uhr die SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen.

Kreisliga B IV: Mit der Neueinteilung der Staffeln nach der Auflösung der Kreisliga B V hat auch die B IV Zuwachs bekommen. Hier dürfen jetzt auch die Heidenheimer Vereine mitmischen und etwa dem FV 08 Unterkochen II oder dem SV Ebnat die Stirn bieten. „Wir hatten eine gute Vorbereitung, aber der Pokal hat uns ein wenig die Augen geöffnet“, sagt Ebnats Trainer Robin Krohmer. Dennoch ist er auch nach dem 2:4 Pokalaus nach Elfmeterschießen gegen die SGM Ohmenheim/Dorfmerkingen III optimistisch, was den Saionstart angeht. „Wir müssen uns auf uns konzentrieren“, schiebt er vor dem Start gegen Mergelstetten II nach. Ebenfalls mit am Start ist der Kösinger SC, Auernheim/Neresheim, Königsbronn/Oberkochen II und der SV Waldhausen II. Auch hier die goldene Faustregel: Nur der Meister steigt auf.