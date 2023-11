Ohne diese Macher rollt kein Ball

Damit der Ball im Fußballbezirk Ostwürttemberg jede Woche rollt, dafür sorgen organisatorisch etwa 70 Ehrenamtliche. Ob im Bezirksvorstand, im Jugendausschuss, im Sportgericht, als Staffelleiter, in den Schiedsrichtergruppen, überall wird die Saison geplant und durchgeführt. Auch der Punkt Bildung und Qualifizierung hat mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten eine große Bedeutung. All diesen Mitarbeitern wurde am Mittwoch mit einem gemeinsamen Abend gedankt.

Besonders geehrt wurden im Rahmen der Veranstaltung langjährige Mitarbeiter. Dietmar Fahrian, der seit Jahren unglaublich zuverlässig die Aufgabe als Staffelleiter der Kreisliga B, Staffel I und II übernimmt erhielt die wfv-Ehrennadel in Bronze. Ihm ist es bei seiner Aufgabe besonders wichtig oft bei den Vereinen vor Ort zu sein.

Klaus Schumacher ist seit vielen Jahren bereits in der Fußballjugend als Staffelleiter tätig, inzwischen ist er Bezirksspielleiter für den Jugendfußball und in der Bezirksvorstandschaft seit geraumer Zeit für die Öffentlichkeitsarbeit und die Homepage zuständig. Dafür erhielt Schumacher nun die bronzene wfv-Ehrennadel. Die Verbandsehrennadel in Silber gab es für Josef Rieger, der schon seit Jahrzehnten für die Turniergenehmigungen im Fußballbezirk Ostwürttemberg zuständig ist. Ebenso fallen in seinen Aufgabenbereich auch die Turnieraufsichtsschulungen, die die Vereine bei der Ausrichtung von Turnieren unterstützen.

Mit der goldenen Jugendleiter-Ehrennadel des wfv wurde Christian Hauke ausgezeichnet. Hauke ist als Stellvertretender Bezirksjugendleiter in einem herausragenden Amt unterwegs. Die Vereine kennen ihn vor allem mit seinen Angeboten rund um kindgerechtes Fußballtraining oder durch die Einführung der Spieltage in Ostwürttemberg. Diese vier sind ein Beleg dafür, wie gut der Fußballbezirk personell aufgestellt ist, um tagtäglich gute Arbeit im Sinne des Fußballs abzuliefern.

Die Ehrungen erhielten die treuen und vorbildlichen Ehrenamtlichen vom Ehrenamtsbeauftragten Hans-Georg Maier und vom Fußballbezirksvorsitzenden Jens-Peter Schuller im Rahmen einer Dankeschön-Veranstaltung in der Landwirtschaft in Westhausen-Lindorf.