Acht Spiele von 30 sind in der Bezirksliga bereits absolviert ‐ und somit ist mehr als ein Viertel der Saison vorbei. Ein Blick auf den bisherigen Verlauf der Saison.

Der Spitzenreiter: Der FV 08 Unterkochen rangiert mit 21 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz. Das Team von Patrick Bartak hat bislang sieben der acht Spiele gewonnen. Einzig beim Aufsteiger SGM Tannhausen/Stödtlen zog man am dritten Spieltag den Kürzeren. 0:2 stand es aus Sicht des FV 08. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten beträgt derzeit vier Punkten.

Die Überraschung: Schärfster Verfolger von Unterkochen ist die SGM Stödtlen/Tannhausen. 17 Punkte hat die Truppe von Trainer Günter Leberle bereits gesammelt. Im allerersten Bezirksliga-Spiel überhaupt fegte man die DJK-SG Schwabsberg-Buch mit 5:0 vom Platz. An den darauffolgenden beiden Spieltagen folgten ein 4:0 beim TV Steinheim und der bereits angesprochene 2:0-Erfolg gegen den FV 08 Unterkochen. Zwischen dem vierten und sechsten Spieltag folgte eine kleine Delle mit „nur“ zwei Punkten. Doch am siebten und achten Spieltag konnte man schon wieder Siege feiern. Besonders beeindruckend war der 3:2-Erfolg bei Landesliga-Absteiger SG Bettringen.

Die Kellerkinder: Einen wahren Horrorstart ‐ passend zur bald anstehenden Halloweenzeit ‐ legte die TSG Schnaitheim hin. In acht Spielen holte man keinen einzigen Punkt. Die anderen beiden Abstiegsplätze belegen der TV Steinheim (vier Punkte) und der FC Durlangen (ebenfalls vier Punkte).

Die treffsicherste Mannschaft: Spitzenreiter FV 08 Unterkochen konnte bereits 26-mal einnetzen und trifft somit im Schnitt mehr als dreimal pro Spiel. Besonders beeindruckend war der 7:1-Sieg am ersten Spieltag gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II. Am vergangenen Spieltag geizte man aber fast nicht minder an Toren. Mit 5:0 fegte man Aufsteiger 1. FC Stern Mögglingen vom Platz.

Der Geizige: Schlusslicht TSG Schnaitheim erzielte erst vier Treffer.

Das Abwehrbollwerk: Unterkochen steht aktuell völlig zu Recht an der Tabellenspitze. Man erzielte nicht nur die meisten Tore der Liga, sondern kassierte auch die wenigsten. Stammtorhüter Adrian Walther musste den Ball bislang erst fünfmal aus dem eigenen Tor holen.

Die Schießbude: Die TSG Schnaitheim kassierte bereits 31 Gegentore.

Die Heimmacht: Als einziges Team konnte der FV 08 Unterkochen bislang alle vier Heimpartien gewinnen. Ansonsten hat jede Mannschaft in der Bezirksliga bereits mindestens einmal zu Hause verloren.

Das stärkste Auswärtsteam: Jede Mannschaft ist bereits mindestens einmal als Verlierer vom fremden Platz gegangen. Vier Mannschaften konnten aber drei Siege feiern. Aufgrund des besten Torverhältnisses belegt die SG Bettringen den ersten Platz. Dahinter folgen die SG Heldenfingen/Heuchlingen, der FV 08 Unterkochen und die TSG Nattheim.

Das torreichste Spiel: In der immer noch recht jungen Saison war vom ganz großen Spektakel bislang noch nicht viel zu sehen. Acht Tore in einer Begegnung waren bislang das Höchste der Gefühle. Zweimal konnten Heimmanschaften ein 7:1 feiern ‐ kurioserweise auch noch am gleichen Spieltag. Am 2. Spieltag gewann der FV 08 Unterkochen mit 7:1 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II und die TSG Nattheim gegen den 1. FC Stern Mögglingen. In der vergangenen Saison gab es im selben Zeitraum insgesamt sechs Partien mit acht oder mehr Toren. Das größte Spektakel bekamen die Fans dabei in Schnaitheim zu sehen. Die TSG setzte sich mit 9:5 gegen den TV Straßdorf durch.

Der torreichste Spieltag: Satte 38 Tore fielen am zweiten und dritten Spieltag. Bei acht Partien pro Spieltag macht das einen Schnitt von 4,75 Tore pro Spiel.

Der torärmste Spieltag: Am ersten Spieltag waren die Mannschaften gedanklich wahrscheinlich noch in der Sommerpause. Insgesamt fielen „nur“ 23 Tore ‐ so wenige wie an keinem anderen bisherigen Spieltag der Saison 2023/24.

Kurioses: Im bisherigen Saisonverlauf gab es noch keine einzige Nullnummer. Sollte sich dieser Trend weiter fortsetzen, hat man die Saison 2022/23 überflügelt. In dieser gab es nämlich am neunten Spieltag das erste 0:0. In der Saison 18/19 war es sogar der zwölfte Spieltag.

Die Torjäger: Dennis Wolf von der SG Bettringen hat in dieser Saison bereits zehn Tore erzielt. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Cemal Krasniqi vom SV Lauchheim (neun Tore) und Baris Acikgöz von der SG Heldenfingen/Heuchlingen (acht Tore). Besonders Krasniqi ist dabei eine Lebensversicherung für den SV Lauchheim. Er erzielte neun der bislang 14 Lauchheimer Saisontore. Mit sieben Punkten befindet sich der SVL derzeit im Abstiegskampf. Drei Punkte beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Ausblick: Der FV 08 Unterkochen möchte seine Heimstärke untermauern. Gegen den TV Neuler stehen die Chancen auch gut. Der TVN befindet sich mit elf Punkten lediglich auf dem zehnten Tabellenplatz. Auswärts konnte man dabei vier Punkte holen. In Unterkochen wird es dabei auch zum Wiedersehen mit Ex-Trainer Stefan Rettenmaier kommen. 2019 holte er mit dem FV 08 den Bezirkspokal. Bereits am Samstag um 15.30 Uhr kommt es in Stödtlen zum Topspiel. Der Tabellenzweite empfängt den Fünften FV Sontheim/Brenz (15 Punkte). Beide Mannschaften trennen lediglich zwei Punkte. Der Tabellendritte SG Bettringen möchte sich von der überraschenden Heimniederlage gegen die SGM schnell erholen. Es geht zum SV Lauchheim ‐ dabei wird es zum Duell der beiden besten Torschützen der Liga kommen. Dann heißt es: Krasniqi gegen Wolf. Verbandsliga liegt in Hofherrnweiler in der Luft, wenn es heißt: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen. Allerdings treffen am Sonntag „nur“ die beiden Zweitvertretungen aufeinander. Beide Teams sind Tabellennachbarn (SfD II ist Achter und die TSG II Neunter) und haben 13 Punkte auf dem Konto. Die DJK-SG Schwabsberg-Buch könnte bei einem Erfolg gegen die Sportfreunde Lorch ebenfalls auf 13 Punkte kommen. Aktuell befindet man sich mit zehn Punkten auf dem elften Tabellenplatz. Die weiteren Spiele: 1. FC Stern Mögglingen gegen FC Durlangen (Samstag 15 Uhr), TV Steinheim gegen SG Heldenfingen/Heuchlingen und TSG Nattheim gegen TSG Schnaitheim.