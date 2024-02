Kommt die temporäre Strafe in Form einer weiteren Karte im Fußball? Auf diese Frage hat auch Andreas Winter keine Antwort parat. Die Möglichkeit dazu, die besteht. „Ich habe alle Informationen darüber nur aus der Presse.“ Dennoch bezieht der Obmann der Schiedsrichtergruppe (SRG) Aalen dazu Stellung.

Bayern hat bereits Zeitstrafen

„Zeitstrafen sind sinnvoll und die haben wir auch im Jugendbereich bei uns“, erklärt Winter und fügt an: „Ich weiß jetzt nicht, ob es dafür eine weitere Karte braucht.“ In Bayern gibt es Zeitstrafen bereits im Amateurbereich. Hier können seit der Saison 2022/23 Spieler wieder für zehn Minuten vom Feld geschickt werden. Danach gibt es nur noch zwei weitere mögliche Strafen: Gelb-Rot oder Rot. Anwendung findet diese Regelung von der C-Klasse bis einschließlich der Landesliga. Dazu braucht in Bayern allerdings bislang keiner eine Blaue Karte.

Im Jugendbereich ein probates Mittel

„Ob die Blaue Karte kommt, ob sie sinnvoll, das kann ich nicht sagen“, so Winter weiter. Bislang wende man im Jugendbereich die Fünf-Minuten-Zeitstrafe an. „Das erfolgt durch das Hochhalten von fünf Fingern.“ So wie eben es die meisten vermutlich auch aus beispielsweise dem Handball kennen. Dort allerdings geht es freilich um zwei Minuten, die ein Spieler nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen darf. „Die Zeitstrafen helfen einfach, um die Gemüter so ein wenig zu beruhigen. Gerade in der Jugend.“ Die nächste Strafe, die dann folgen würde, wäre dann allerdings bereits die Rote Karte. „Dann geht eben nichts mehr.“ Es sei eben ein schönes Mittel, wenn Gelb zu wenig und Rot aber zu viel wäre. In der Jugend gibt es dies Art der Strafen bis zur Oberliga.

WFV macht es vor und der DFB und die FIFA nach?

Vorreiter in Sachen Regeln ist der Württembergische Fußballverband (WFV), aber auf einem anderen Gebiet. Zu Deeskalation und Gewaltprävention haben die Schiedsrichter hier seit dieser Runde die Möglichkeit, vom sogenannten „Stopp“ Gebrauch zu machen. Das bedeutet, dass das Spiel für fünf Minuten unterbrochen wird, um den Mannschaften die Möglichkeit zu geben, sich zu beruhigen. Das ist bis zu zweimal im Spiel möglich. Dann erfolgt der Abbruch. „In Stein gemeißelt ist diese Regel nicht“, sagt Winter und erklärt: „Sollte es einen Grund geben, der den sofortigen Abbruch des Spiels erfordert, dann ist das weiter möglich.“

Das Projekt des WFV, das 2022/23 in zwei Bezirken getestet wurde, hat mittlerweile auch den DFB und die FIFA auf den Plan gerufen. Beide finden die Regelung dem Vernehmen nach nachahmenswert. Eingeführt ist es aber bei beiden Verbänden noch nicht. Eingesetzt wurde die „Stopp-Regel“ im Aalener Bereich noch nicht. ,

Winter hat bislang einen ruhigen Job

Seit 19. Januar diesen Jahres ist Winter, der das Amt des Obmanns von Josef Schneider übernommen hat, im Amt. „Bislang ist es noch ruhig. Das wird wieder anders, wenn die Runde wieder angefangen hat.“

Viel Neues wird allerdings dabei nicht auf ihn einprasseln. Schließlich hat er die meisten Aufgaben bereits vor seiner Wahl schon kennenlernen dürfen. „Es war ein fließender Übergang und Josef hat mir bereits viele Aufgaben übertragen.“