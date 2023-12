Bei der offiziellen Amtseinsetzung von Bettina Klaus-Einsiedel als Rektorin der Grauleshofschule ist auch Oberbürgermeister Frederick Brütting mit Bürgermeister Karl-Heinz Erhardt anwesend gewesen.

Vorschusslorbeeren für die neue Schulleiterin

„Wir sind froh, dass wir solch eine tolle Schulleiterin an der Grauleshofschule haben und das damit nun die Phase der Unsicherheit auch offiziell abgeschlossen ist“, sagte Brütting bei der Feierstunde. Auch familiär sei der Oberbürgermeister mit der Grauleshofschule verbunden.

Brüttings Frau habe damals gemeinsam mit Klaus-Einsiedel die Grundschule besucht. „Sie ist ebenfalls Lehrerin geworden, das scheint ein guter Nährboden für Pädagoginnen zu sein“, so Brütting schmunzelnd. Brüttings Sohn besuche ebenfalls diese Grundschule.

Großes Vertrauen in Bettina Klaus-Einsiedel

Mit der Amtseinsetzung werde zugleich ein großes Vertrauen ausgesprochen. Es sei ohnehin immer schwieriger, Schulleitungsposten besetzt zu bekommen, einige Verfahren laufen auch in Aalen noch, so Brütting weiter, „um so schöner, dass sie sich bereit erklären, sich dieser Verantwortung zu stellen“, wandte er sich direkt an Klaus-Einsiedel.

Bereits seit dem Frühjahr 2022 hatte Klaus-Einsiedel die Leitung kommissarisch inne in dieser Zeit habe sie die Schule bereits geprägt, lobt Brütting. Vor allem die Digitalisierung treibe die Rektorin maßgeblich voran. Die nächsten Schritte werden in Richtung Ganztagsschule gehen, blickte Brütting voraus, erste Gespräche hierzu hätten bereits stattgefunden.

Dann hätte man an allen Grundschulen in Aalen ein Ganztagesangebot, „was für uns unheimlich wichtig ist, nicht nur wegen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern weil wir damit auch neue pädagogische Impulse an der Schule verbinden“, sagt Brütting.

Das bedarf allerdings einer großen Investition. An der Grauleshofschule werde man anbauen müssen. Man brauche eine Mensa und weitere Betreuungsräume „und so ist es nicht nur an der Grauleshofschule, sondern in der gesamten Aalener Schullandschaft“, sagt der Oberbürgermeister.

52 Millionen Euro für den Bereich Bildung und Betreuung

82 Millionen Euro werde man 2024 investieren, davon sollen 52 Millionen Euro auf den Bereich Bildung und Betreuung entfallen. „Daran sieht man, welch hohen Stellenwert die Bildung und die Schule hier in der Stadt hat“, so Brütting, der darauf setzt, damit einen politischen Impuls setzen zu können.

„Gerade jetzt nach der Pisa-Studie ist es notwendig, gesamtgesellschaftlich eine Bildungsoffensive zu starten.“ Vor allem die Grundschulen müssten mehr Aufmerksamkeit und Ressourcen bekommen. Dass die Eltern mehr mit ihren Kindern lesen, reiche nicht mehr aus.

„Wir brauchen auch von der Landespolitik deutlich mehr Aufmerksamkeit und Ressourcen für die Bildungspolitik in Baden-Württemberg“, sagt Brütting, der hofft, dass man mit den Beiträgen in Aalen, mit guten Schulgemeinschaften und verantwortlichen Schulleiterinnen und Schulleitern, einen Beitrag dazu leisten könne.

Die letzten Monate sind bereits vielversprechend angelaufen

Die letzten Monate seien bereits sehr vielverprechend angelaufen, ist Brütting voller Optimismus bezüglich Klaus-Einsiedel. „Bettina Klaus-Einsiedel ist, um das Bild aufzugreifen, einer der neuen Sterne am Aalener Schulhimmel“, so Brütting.

Klaus-Einsiedel hatte auf ihrer Einladung zur Feierstunde ein Zitat von Leonardo da Vinci gedruckt: „Wer seinem Stern folgt, kehre nicht um.“ Treffend.