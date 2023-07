Oberbürgermeister Brütting: „Aalen ist eine Mountainbike-Stadt“

Den besten Tipp hat die 22 Jahre alte Mountainbikerin Marion Fromberger vom Aalener Mountaibike Racingteam bereits bei der Pressekonferenz am Morgen des Wettkampfs parat: „Viel trinken.“

Es ist unglaublich heiß gewesen an diesem Tag in der Aalener Innenstadt. Das hat natürlich auch an den spannenden Duellen beim MTB Eliminator World Cup, den zahlreichen Zuschauern und nicht zuletzt den hohen Temperaturen gelegen. Bei weit über 30 Grad feierte Aalen ein echtes Sportfest mitten in der Innenstadt.

Wir sind sehr froh und stolz, dass der Mountainbike–Weltcup wieder in Aalen ist. Frederick Brütting, Oberbürgermeister der Stadt Aalen

Schon früh war die Spannung in der Stadt zu greifen. Bereits beim Zeitfahren zeigten sich die Außengastronomie gut gefüllt. Bei einem Kaffee blickten und dem ersten oder zweiten Frühstück viele auf das Zeitfahren, das sozusagen das erste sportliche Highlight an diesem Tag war. „Wir sind sehr froh und stolz, dass der Mountainbike–Weltcup wieder in Aalen ist“, daraus machte Oberbürgermeister Frederick Brütting keinen Hehl.

Die Stadt, viele Helfer und zwei Vereine haben das Event möglich gemacht

Doch anders als im vergangenen Jahr, habe die Stadt gewusst, was sie erwartet. Ein frenetisches Publikum, viele helfende Hände der Aalener Vereine und eben auch zwei Vereine, die seit einiger Zeit eine eigene Mountainbikeabteilung haben. Der SSV Aalen und die TSG Hofherrnweiler–Unterrombach daher folgerichtig ebenfalls mit einem Stand vertreten.

Wir gehören jetzt zur Spitze der fahrradfreundlichen Städte in Deutschland. Oberbürgermeister Frederick Brütting

Doch längst haben sich weitere Verbindungen zwischen verschiedenen Sportarten aufgetan. Wenig verwunderlich, dass Spieler des VfR Aalen beim Weltcup als Streckenposten fungierten. „Wir gehören jetzt zur Spitze der fahrradfreundlichen Städte in Deutschland“, schob Brütting nach und verwies auf aktuelle Zahlen eines Fahrradtests, der Aalen auf Rang 18 sieht. Das liege sicher nicht nur an der verbesserten Infrastruktur.

Trotz Hitze zahlreiche Fans am Rande der Strecke

„Die Stimmung in der Stadt, was das Fahrradfahren betrifft, hat sich komplett gewandelt“, sagte Brütting. Stimmung, die boten an diesem Tag auch die zahlreichen Fans am Rande der Strecke. Das macht Eindruck.

Selbst bei den Fahrern, die Aalen bislang nur aus Videos vom ersten Weltcup im Internet aus dem vergangenen Jahr kannten. Für diese verantwortlich zeichnete auch der Fanclub der Deutschen Meisterin Fromberger.

Bereits zum zweiten Mal sind die Fans aus Bad Griesbach auf die Ostalb gereist. „Super, der beste Weltcup und der mit den meisten Fans an der Strecke“, sagte Stefan Ortner. Gemeinsam mit 50 Leuten sind die Männer und Frauen mit dem roten T–Shirt aus Niederbayern angereist.

Darauf prangt natürlich „unsere Marion“. Mit Kuhglocken, Tröten und Trommeln bewaffnet möchten sie Fromberger auch beim Weltcup in Aalen nach vorne treiben. „Sie ist einfach super und ich kenne sie seit sie ein Baby war“, ließ Ortner wiesen.

Fans freuen sich über Aalener Gastfreundschaft

Lobend erwähnen möchte er auch die Aalener Gastfreundschaft: „Wir werden immer super aufgenommen.“ Ortner und die Fanclub–Mitglieder werden sicher auch weiter nach Aalen reisen. „Die Organisation ist hier einfach top.“

Keine Zweifel: Aalen ist eine Mountainbike-Stadt

Da mache es auch nichts, dass „ihre Marion“ des Öfteren als Aalenerin bezeichnet werde. Jeder wolle eben ein Stück von ihr abhaben. Steffen Thum, der Organisator des Weltcups, hat sie in seinem Team und die Stadt Aalen kennt sie längst auch als Mountainbike–Managerin. Gemeinsam mit Simon Gegenheimer hat sie bekanntlich diese Position inne. „Aalen ist eine Mountainbike–Stadt“, sagte Brütting und er hat recht.