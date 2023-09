Egal, mit wem man sich am Montag auch darüber unterhalten hat — die Einschätzung war immer dieselbe: Aalen hat am Wochenende bei hochsommerlicher Hitze absolut harmonische und wunderschöne Reichsstädter Tage erlebt. Die Stimmung in der Stadt, so die einhellige Meinung, sei trotz der rekordverdächtigen 70.000 Besucher seit Freitagabend völlig entspannt und lo–cker gewesen, und das von vielen doch befürchtete „Gequetsche“ ist zumindest über manche Stre–cken ausgeblieben. „Alles im grünen Bereich“, lautet denn auch die auf einen kurzen Nenner gebrachte Zusammenfassung aus dem Aalener Rathaus.

Für Oberbürgermeister Frederick Brütting ist es „ein großartiges Wochenende für die ganze Region“ gewesen. Wie ein großes Familientreffen der Stadt und ihrer Freunde, zu dem auch wieder ganz viele auswärts lebende Aalenerinnen und Aalener in die Heimat gekommen seien. Stimmig und zum ganzen Charakter der Reichsstädter Tage passend ist für Brütting die Eröffnung am Freitagabend, die nach seinem Eindruck wieder sehr gut angekommen sei und den verschiedenen musikalischen Gruppierungen, die dort auftreten, einfach eine sehr gute Bühne biete.

Sehr positiv wertet es der OB auch, dass es inzwischen gelungen sei, das ganze Fest zu „entzerren“, wie er sagt. Es sei dadurch alles entspannter geworden, auch für Familien, weil es das von früher her bekannte und oft auch gefürchtete Gedränge, bis auf wenige Bereiche, so nicht mehr gebe. Erreicht worden sei dies dadurch, dass man jetzt mehr Bühnen aufbaue und damit auch mehr Platz gewinne. Auf der Positiv–Liste des OB steht auch der erstmals über dem Marktplatz installierte Lampionschmuck, der vor allem am Abend für eine ganz neue Stimmung dort gesorgt habe.

Die erstmals auf dem Kubus–Parkplatz konzentrierten Angebote für Kinder sind nach Einschätzung Brüttings ein Anfang, der noch ausbaufähig sei. „Nächs–tes Jahr werden wir dort sicher mehr machen“, ist er überzeugt.

Dass Samstagnacht der Sicherheitsdienst wegen der drangvollen Enge in der Helferstraße dort eine Einlasskontrolle — eine Art „Blockabfertigung“ — verfügt hat, verteidigt Frederick Brütting, auch gegen die Kritik der dortigen Wirte. „Unsere Kommunikation kann vielleicht noch ein bisschen besser werden“, räumt er ein, und man werde das Ganze in einem Gespräch mit den Gastronomen auch noch aufarbeiten. Grundsätzlich aber, so Brütting, würden solche Sicherheitsentscheidungen „von absoluten Profis“ getroffen, wie sie in der Sicherheitszentrale der Stadt am Tisch säßen. Und wenn die angesichts einer prekären Lage zu einer bestimmten Einschätzung und Entscheidung kämen, könne und werde man sich darauf verlassen, so der OB unmissverständlich. Im Übrigen funktioniere das Sicherheitskonzept der Stadt bei den Reichsstädter Tagen überall und problemlos in der Stadt.

Für Frederick Brütting jedenfalls waren diese Reichsstädter Tage auch ein Beleg dafür, dass es die Aalener Stadtgesellschaft gut gemeistert habe, die Folgen der Corona–Pandemie zu überwinden. „Die Menschen können wieder miteinander“, sagt er, und ein solches Fest trage wesentlich mit dazu bei.

Jedes Jahr immer wieder erstaunlich ist es, wie ein Fest dieses Ausmaßes bis zum Montagmorgen quasi über Nacht „verschwindet“. Bis auf wenige abgebaute Reste von Bühenaufbauten oder Ständen oder ein bisschen an technischem Equipment ist zumindest auf den großen „Magistralen“ in der City alles weg. Dass unmittelbar nach Festende am Sonntagabend der Abbau beginnen müsse, das sei in den Gestattungen mit den Vereinen, Brauereien und allen anderen Standbetreibern so geregelt, erklärt die Pressesprecherin der Stadt, Karin Haisch. Der Bauhof der Stadt ist am raschen Verschwinden des Festes und seiner Spuren allerdings auch nicht ganz unbeteiligt, im Gegenteil: Ab 6 Uhr sind laut Haisch am Montagmorgen 20 Mitarbeitende sowie drei Kehrmaschinen für die Stadtreinigung im Einsatz gewesen, um den „Normalzustand“ wieder herzustellen. Und auch während des Fests ist der Bauhof nicht untätig: Am Samstag und Sonntag seien ebefalls ab 6 Uhr und noch einmal nachmittags 22 Mitarbeitende und drei Kehrmaschinen für die Stadtreinigung und drei Mitarbeitende für die Bühnenbetreuung tätig gewesen, unter anderem für die Kontrolle der Bühnensicherheit. Schließlich hat die Stadt laut Haisch auch zwei Bühnenanhänger für mobile Bühnen sowie zwei Geschirrmobile zur Verfügung gestellt.