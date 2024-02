OB begrüßt zwei neue Integrationsmanagerinnen

Oberbürgermeister Frederick Brütting hat zwei neue Integrationsmanagerinnen begrüßt, die sich im Aalener Rathaus zukünftig um die Integration von Geflüchteten aus der Ukraine kümmern werden. Das Integrationsmanagement ist eine Anlaufstelle für in Aalen lebende Flüchtlinge in Anschlussunterbringung mit Aufenthaltserlaubnis. Ziel ist es, das Ankommen zu erleichtern und Geflüchtete an vorhandene Strukturen vor Ort heranzuführen. Das Angebot wurde nun für Menschen aus der Ukraine ausgeweitet. Ein neues Förderprogramm des Landes finanziert diese Aufgabe. Die neuen Mitarbeiterinnen Anna Burkhardt und Maria Musorina ergänzen das Team um Svetlana Eirich und Anna Linda Wächter, die Menschen mit anderem Zuwanderungs-Hintergrund betreuen. Brütting betonte die Wichtigkeit von gelingender Integration für die Vielfalt der Aalener Stadtgesellschaft und wünschte den neuen Mitarbeiterinnen alles Gute für ihre Arbeit.