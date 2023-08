O’zapft ist bald: Planungen für Reichsstädter Tage laufen auf Hochtouren

Noch zwei Wochen, dann steht die Stadt Aalen wieder Kopf. Die Planungen zu den Reichsstädter Tagen, die traditionell am zweiten Septemberwochenende über die Bühne gehen, laufen im Amt für Kultur und Tourismus auf Hochtouren, das Bühnenprogramm und wichtige Informationen zu dem größten Stadtfest der Region hat die Stadt Aalen bereits auf ihrer Internetseite eingestellt, die regelmäßig um weitere wissenswerte Details ergänzt wird.

Feste gibt es in der Gesamtstadt Aalen viele. Doch die Reichsstädter Tage sind und bleiben das Ereignis für die Bürger in der Kreisstadt, für die auch ehemalige Aalener regelmäßig in die Heimat kommen. Auch Besucher außerhalb des Ostalbkreises strömen alle Jahre wieder am zweiten Septemberwochenende nach „Oala“. Eröffnet werden die mittlerweile 47. Reichsstädter Tage am Freitag, 8. September, um 19 Uhr von OB Frederick Brütting auf dem Gmünder Torplatz.

In diesem Jahr gibt es neun Bühnen, auf denen die Besucher von zahlreichen Bands unterhalten werden, kündigt Karin Haisch, Pressesprecherin der Stadt Aalen an. Neben altbekannten Gruppen wie „Gerda“, „No Exit“ oder „Diebold ond Kollage“ dürften sich die Gäste auf viele Newcomer freuen, die noch nie beim Stadtfest auf der Bühne gestanden hätten. Besondere Highlights seien „The Pony Cars“ am Samstagabend auf dem Gmünder Torplatz und das Abschlusskonzert am Sonntagabend auf dem Spritzenhausplatz mit der „Dirndl Dock Band“ um Frontfrau Stefanie Hertel. Überdies wanderten auf dem Marktplatz am Freitag und Samstag „Walking Acts“ über den Platz und bespielten im Verlauf des Abends immer neue Standorte.

Ebenfalls auf den Bühnen geben werde es traditionell ein buntes Programm zahlreicher Aalener Vereine, die sich auch an den Ständen mächtig ins Zeug legen würden, um die Besucher am Festwochenende mit ihren Spezialitäten zu verkosten. Mit im Boot sind traditionell auch die Gastronomiebetriebe, die seit eh und je Bestandteil der Reichsstädter Tage sind. Erwartet werde auch eine große Delegation aus Aalens Partnerstädten. So würden Freunde aus Saint–Lô, Christchurch, Tatabánya, Antakya und Cervia ebenso erwartet wie eine Delegation aus Vilankulo und aus Saint–Ghislain.

Nichts geändert hat sich auch in diesem Jahr mit Blick auf die Festzeiten. Am Freitag und Samstag ist um 0.30 Uhr Ausschankende, Festende ist um 1 Uhr. Am verkaufsoffenen Sonntag enden die Reichsstädter Tage nach den Konzerten auf den Bühnen. Auch an dem bewährten Sicherheitskonzept der vergangenen Jahre halte die Stadt mit Standabnahmen, Kontrollen und einer Sicherheitszentrale im Rathaus fest. Plätze mit erhöhtem Besucheraufkommen würden per Video überwacht und die Bilder in die Sicherheitszentrale übertragen. Zudem würde Sicherheitspersonal an allen Zugängen und Zufahrten zum Festgelände positioniert. Überdies würden Sicherheitsdienst, Polizei und Gemeindevollzugsdienst gemeinsam auf Streife gehen. In der Vergangenheit sei es laut Haisch beim Stadtfest zu keinen größeren Vorkommnissen gekommen. Das spreche zum einen für die Besucher und zum anderen für das gute Sicherheitskonzept.

Wie in den vergangenen Jahren gibt es an den Reichsstädter Tagen auch einen bewachten Fahrradparkplatz des Allgemeinen Deutschen Fahrrad–Clubs (ADFC) im Südlichen Stadtgraben. Dieser werde heuer erstmals durch eine Fahrradstellfläche auf dem Westparkplatz gegenüber dem Kubus–Platz ergänzt, sagt Haisch. Nicht neu ist der Bus–Shuttle–Service und der „Reichsstädter Tage Bus–Pass“, die von der Stadt und dem Bund der Selbstständigen (BdS) bezuschusst werden. Damit noch mehr Menschen den Bus nutzen, sei der Zuschuss in diesem Jahr sogar erhöht worden.

Bereits einen Tag vor den Reichsstädter Tagen tritt am Donnerstag, 7. September, die Band „Münchener Freiheit“ auf dem Sparkassenplatz auf. Hintergrund ist das 25–jährige Bestehen des Geschäfts Musika.