Nur noch ein Punkt ‐ Unterkochen nutzt Bettringer Patzer

Es wird wieder enger in der Spitzengruppe der Fußball-Bezirksliga.

Lorch ‐ Stödtlen/Tannhausen 2:2 (1:1). Tore: 1:0, 2:1 Hinderer (2., 51.), 1:1 A. Salinger (10.), 2:2 S. Lechner (64.). Bes. Vork.: Gelb Rote Karte Lorch (55.). Heimelf hat nicht gemeldet.

Heldenf./Heuchl. ‐ Lauchheim 3:2 (2:2). Tore: Keine Angaben. Heimelf hat nicht gemeldet.

Neuler ‐ Nattheim 2:1 (2:1). Tore: 1:0 L. Hinderberger (4.), 2:0 T. Knauer (34.), 2:1 Klein (37.). Die Anfangsphase gehörte klar den Neulermern. Daraus resultierte auch die zwischenzeitliche 2:0 Führung. Nattheim kam zurück und erkämpfte sich Chance um Chance. Im zweiten Durchgang fehlte es auf beiden Seiten nicht an Strafraumszenen, jedoch ohne weiteren Torerfolg.

Unterkochen ‐ Schwabsberg-Buch 3:1 (0:0). Tore: 1:0 N. Späth (75.), 1:1 F. Fürst (82.), 2:1 Eigentor N. Kurz (87.), 3:1 T. Eckstein (90+4.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Schwabsberg-Buch (81.). Der FV08 war zu Beginn klar überlegen. Schwabsberg stand in der Defensive gut. Dennoch gab es immer wieder Möglichkeiten. Das 1:0 für Unterkochen war überfällig und wurde letztlich in der 75. Minute erzielt. In Unterzahl allerdings erzielten die Gäste aus dem Nichts den Ausgleichstreffer. Die erneute Führung resultierte aus einem Schwabsberger Eigentor nach einem Standard. Das 3:1 in der Nachspielzeit machte dann den Deckel endgültig drauf. Der Sieg war insgesamt hochverdient. Schwabsberg hielt die Partie allerdings lange offen.

Sontheim/Brenz ‐ Dorfmerkingen II 2:0 (2:0). Tore: Keine Angaben. Bes. Vork.: Gelb Rote Karte Sontheim (45.). Heimelf hat nicht gemeldet.

Schnaitheim ‐ Hofherrn.-Unterr. II 2:5 (0:3). Tore: 0:1 D. Rembold (30.), 0:2 P. Weidl (39.), 0:3 H. Melzer (43.), 1:3 Kolb (63., FE), 1:4 L. Sigloch (73., FE), 2:4 Gammaro (87.), 2:5 E. Aldic (90+3.). Heimelf hat nicht gemeldet.