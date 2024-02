Ausgerechnet das Duell der beiden Tormaschinen der Dritten Liga bleibt letztlich ohne Treffer. Mit einem intensiven, aber chancenarmen Spiel verabschiedet sich der SSV Ulm gegen den FC Ingolstadt von seiner Ausweichspielstätte in Aalen.

Die Bilanz „auswärts daheim“ ist für die Ulmer zugleich Spiegel der Saison: kaum zu bezwingen, ohne große Ausreißer und hungrig nach Punkten und Erfolg. „Wir machen uns frei von emotionalen Achterbahnfahrten“, erklärte Ulms Trainer Thomas Wörle. Zum Abschied aus der Centus-Arena wartete ein Gegner, der den Spatzen Ungewohntes abverlangte.

0:4 im Hinspiel und dann am 27. Spieltag ein torloses Unentschieden. Der FC Ingolstadt schafft in dieser Saison gegen die Ulmer das, was vielen anderen Teams der Liga verwehrt blieb: dem SSV Punkte abzuluchsen. Die Schanzer drückten beim Aufeinandertreffen am Samstag dem Spiel mehr den eigenen Stempel auf, als es vielen anderen Mannschaften bisher gegen den SSV gelang.

Das „Schwergewicht in der Liga“, so Wörle, untermauerte zwar die Ambitionen, oben mitzumischen. Doch im direkten Vergleich bleibt dies trotz des 0:0 nach wie vor den Ulmern überlassen.

In den Parallelspielen rang Essen Dresden einen Punkt ab und auch der Spitzenreiter Regensburg kam gegen Aue nicht über ein Remis hinaus. Beste Ausgangslage eigentlich für Ulm, nach dem erreichten Saisonziel von 45 Zählern die Runde weiter zu krönen und den Aufstiegsrelegationsplatz in Richtung direkter Aufstieg zu verlassen. „Wir sind total heiß auf das, was jetzt kommt“, so Wörle. Doch auch beim „Bonus“ gelte die Devise, immer nur auf das nächste Spiel zu schauen. Gegen Ingolstadt sei man „froh mit dem Punkt“.

In der ersten Halbzeit beispielsweise schaffte es der Gastgeber nicht, ein einziges Mal gefährlich vor das Tor der Gäste zu kommen. Ingolstadt wiederum erarbeitete sich zwar Möglichkeiten, doch diese verblassten jeweils zügig.

Der FCI habe zwar durch hohes Pressing mehr Chancen gehabt, so Wörle, die besseren aber - das gesamte Spiel betrachtet - wiederum seine Mannschaft. Taktisch blieb sich Ulm trotz weniger Spielanteile treu. Die Spatzen zwangen die Schanzer mehrfach in Zweikämpfe, welche letztere mit gelben Karten verließen - so hatte zwischenzeitlich das gesamte Ingolstädter Defensivzentrum eine Verwarnung gesehen.

Die Druckphasen überstanden die Ulmer unbeschadet, im Laufe des weiteren Spiels fanden sie besser in die Partie. Sinnbildlich die beste Chance in der 77. Minute. Max Brandt entschied sich unter Bedrängnis dreier Gegenspieler für den unorthodoxen Weg und schoss von der Mittellinie aus über den Gästekeeper hinweg aufs Tor. „Als ich den Ball erobert habe, habe ich kurz hochgeguckt und losgeschossen. Dabei habe ich schnell gemerkt, der könnte gut kommen“, erklärte er nach dem Match. Lediglich die Latte verhinderte sein erstes Tor in der Dritten Liga und damit eine Ulmer Führung. Sein Coach attestierte: „Es war eine geniale Geschichte von ihm. Mit ein bisschen Glück ist er drin.“

Insgesamt machte Ulm viel richtig, befand sich aber in ungewohntem Zustand: Ingolstadt unterbrach konsequent alles, was mit dem SSV-Spielaufbau zu tun hatte und setzte gleichzeitig vorne Akzente. Die Spatzen wiederum übten sich in Geduld und wandten wie Ingolstadt viel auf, ohne jedoch belohnt zu werden. Ein zwar von wenigen Chancen geprägtes, aber kein schlechtes Spiel bekamen die knapp 4800 Fans beim „Abschiedsspiel“ in Aalen geboten.

So bleibt Ulm weiter ungeschlagen (sieben Spiele) und kann auf das Abenteuer Aalen stolz zurückblicken. Denn auch auf dem eigentlich fremden Rasen hat es eine ansehnliche Bilanz vorzuweisen: In fünf Spielen gab es zwei Siege (Unterhaching, Mannheim) und drei Unentschieden (Ingolstadt, Dortmund II, Duisburg).

Es sei, so Wörle, eine ungewohnte, aber sehr erfolgreiche Heimspiel-Zeit in Aalen gewesen. Sein Resümee: „Insgesamt war es für uns, für alle im Verein, natürlich schon sehr ungewohnt, diesen Schritt gehen zu müssen, doch wir sind froh, dass wir dort spielen konnten. Wir haben uns schnell alle zusammen daran gewöhnt und es war ganz wichtig, denn wir sind tatsächlich ungeschlagen und waren durchaus erfolgreich.“

Der Schlüssel zum Erfolg liege in einer Kombination an Faktoren, wie der Trainer erklärt. Man halte zusammen, sei bodenständig, zeige Charakter und habe Haltung. „Der größte Trumpf aber ist die Geschlossenheit im Team. Der gesamte Kader ist sehr bereit, sehr willig, füreinander zu arbeiten“, so Wörle.

FCI-Trainer Michael Köllner sagte, es sei schwer, „das Spiel vom Ergebnis her einzuordnen“. Man sei ein Stück weit unzufrieden, weil kein Treffer gelungen sei und man in den „ganzen 90 Minuten kaum was zugelassen“ habe. Ingolstadt sieht sich selbst weiter oben in der Tabelle verortet. Hält Ulm das Niveau und bleibt beispielsweise Verletzungspech aus, dann ist noch einiges drin in der Saison.

Die Lizenz für Liga Zwei ist beantragt, heißt es vom SSV. Für dessen Geschäftsführer Markus Thiele steht fest, so sagte er im Magenta Sport-Interview am Samstag, dass man froh sei, „überhaupt in der Situation zu sein, darüber nachdenken zu dürfen“. Der Weg zum Aufstieg jedoch sei, wenn dann, ohnehin noch ein weiter.

Die nächsten Schritte und Aufgaben für den SSV Ulm stehen fest und wollen begangen werden. Die Spatzen treten ihr nächstes Spiel am 2. März auswärts bei 1860 München (Anstoß 14 Uhr) an. Dann geht es zurück in die Heimat, ins Donaustadion: Die nächste Heimpartie ist am 10. März gegen den SV Sandhausen (19.30 Uhr), ehe das Topspiel gegen Dresden ansteht und der Schlussspurt in der Dritten Liga eingeläutet ist.

SSV Ulm - FC Ingolstadt 0:0. Tore: keine. Ulm: Ortag - Gaal, Reichert, Strompf - Allgeier (90.+3 Stoll), Brandt, Ludwig (46. Ahrend), Rösch - Chessa (87. Röser), Higl (87. Kastanaras), Scienza (75. Jann). Ingolstadt: Funk - Costly, Cvjetinovic, Lorenz, Seiffert - Fröde, Deichmann (68. Keidel), Kopacz, Dittgen (68. Grönning), Kanuric (85. Llugiqi) - Mause (90. Drakulic). Zuschauer: 4796. SR: Richard Hempel (Großnaundorf/Sachsen).