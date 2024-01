Verhältnismäßig normal ist dieser fünfte Tag verlaufen. Vermutlich auch deswegen sind die Kameras von RTL versehentlich auf Anya Elsner gelandet. Im Studio sind die Redakteure dann nochmal die Liste zum Abgleich durchgegangen und tatsächlich: Eine Anya nimmt bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ im Jahr 2024 teil. Der Auftrag war also klar: Mit der Kamera draufbleiben - so häufig werden die Kollegen das aber vernutlich nicht mehr machen.

RTL erhascht zufällig Anya - und die mag Ananas, nicht

Das erste Mal erblickten die Kameras diese Anya, als das diesmal üppige Essen (Leyla hatte zehn Sterne geholt) mit dem Kran ins Camp gelassen wurde. Da freute sie sich dann so sehr, dass da eine Ananas im Korb war, wiederholte den Satz „Wir haben eine Ananas“ etliche Male, heulte schließlich sogar vor Freude - um dann im Dschungeltelefon zu sagen, dass sie sich privat nie eine Ananas kaufen würde. Puh, schwierig.

Spinnen treiben Anya die Tränen in die Augen

Doch es gab noch eine zweite Anya-Episode. Auf dem Weg zum Klo sah sie eine (zugegeben ziemlich große) Spinne und holte sich erst einmal Verstärkung von einigen Männern. Doch weinte sie bereits, was wiederum Sarah Kern auf den Plan rief, die fachmännisch analysierte, dass man im Dschungel sei und Spinnen dort normal seien, sie doch einfach nicht hinschauen solle. Das sind Tipps, die man sich wünscht, oder nicht?

Das Ende einer Schwärmerei?

Doch es sollte ein Happy End geben in der dritten Anya-Episode. Oder doch nicht? Gemeinsam mit ihrem Schwarm David Odonkor durfte sie Nachtwache halten und freute sich sehr auf die Zweisamkeit mit dem von ihr Auserkorenen. Alleine der Gesprächsflow wollte nicht so wirklich entstehen, was ihr ganz und gar nicht gefallen hat. Ihre Fragen beantwortete der Ex-Fußballer stets und freundlich, Gegenfragen aber stellte er keine. Irgendwie hatte man nach dieser traurigen Zweisamkeit das Gefühl, dass David nun nicht mehr die Nummer eins für Anya ist. Wobei: geweint hat sie nicht.

Leyla wieder zurück auf Anfang

In der Dschungelprüfung dann musste Leyla abermals ran, obwohl die so stark performt hatte am Tag zuvor. Diesmal ging es nicht in schwindelerregende Höhen, sondern musste sie in einen unterirdischen Gang klettern, um dort zwischen diversen Insekten die nötigen Sterne einzusammeln. Nach dem ersten Eimer Viecher, der über sie ausgeschüttet wurde, beim Abschrauben des ersten Sterns, rief sie den berühmten Satz: „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“. Zwar waren es diesmal keine sieben Sekunden wie noch in der ersten Prüfung, eine Minute war es aber auch nicht.

Felix und David sind sauer

In ihrer Erklärung berichtete sie dann von einem Traum, oder war es Realität? Sie sei mal als Sechsjährige in einem dunklen Raum eingesperrt gewesen, aus dem sie nicht mehr herauskam. Die Prüfung habe sie daran erinnert, wie sie im Plenum unter Tränen sagte. Sie habe sich wie diese Sechsjährige gefühlt in diesem Moment. Während sie von den meisten Campern getröstet wurde, blickten David und Felix von Jascheroff recht finster drein.

Verprügelt vom Ex - und noch mehr

Vielleicht hätten sie anders reagiert, wenn sie die folgenden Aussagen von Leyla auch gehört hätten. Von ihrem Ex-Freund sei sie zusammengeschlagen worden, landete für drei Tage im Krankenhaus, unter anderem mit einem geprellten Kiefer. Dazu habe er gleich zweimal versucht, sie mit einem Kissen zu ersticken, das ist krass. Kann das nicht noch im Nachgang strafrechtlich verfolgt werden? Keine Ahnung. Als Leyla dann beichtete, schloss sich Kim Virginia gleich mal an und erzählte von ihrem gewalttätigen Vater, der sie getreten und über den Boden geschleift habe. Das sei ein Dauerzustand gewesen, bis sie zwölf Jahre alt war. Was ist denn da bitte alles schiefgelaufen, was erzählen die denn da...? Ich unterstelle diesen Reality-Stars ja gerne mal dilettantisches Talent in Sachen Schauspielerei, in diesem Fall aber kann ich mir nicht vorstellen, dass die beiden das erfinden würden.

Heinz Hoenig macht bei der Morgensport-Session mit

Wesentlich schöner war da die morgendliche Sporteinheit, die David angeführt hat. Auch Heinz Hoenig nahm teil und gab mit seinen 72 Jahren alles. Im Nachgang dann führte er noch eine Schauspielübung durch, bei der man die Arme komisch drehen musste und noch komischere Laute von sich geben musste. Das mutete komisch an, doch die Camper hat es gefreut, dass Heinz so rege am Geschehen teilnahm.

Lustige Sprüche waren rar, ein paar aber konnten herausgefiltert werden:

„Ich würde nie jemanden judgen, für irgendwas, was er macht, nur weil ich das jetzt nicht machen würde.“ (Leyla).

„Das Klopapierthema finde ich ein bisschen kacke, jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke.“ (Kim Virginia)

„Das ist ein Poloch gegen zwei Polöcher. Das ist Mathematik, das kann sogar ich noch.“ (Kim Virginia)