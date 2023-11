Normannia aktuell Fünfter: Sensationelle Hinrunde und die Rückrunde?

Essingen/Schwäbisch Gmünd (an) - Die Hinrunde in der Fußball-Oberliga hat der 1. FC Normannia Gmünd auf dem sensationellen fünften Platz abgeschlossen. Bereits dies ist Geschichte, geht es doch bereits am kommenden Samstag (14 Uhr) zum Start in die Rückrunde gegen den Traditionsverein SSV Reutlingen. Schöner Nebeneffekt: die kommenden Gäste sind bekannt dafür, eine Vielzahl an Fans mitzubringen.

Wenngleich der Abschluss der Hinrunde gegen Nöttingen nicht das war, was sich die Mannschaft von Zlatko Blaskic vorgestellt hatte, täuscht dieses 1:3 aber doch nicht über eine insgesamt sensationelle Hinrunde mit erzielten 29 Punkten hinweg. „Nöttingen war gegen Ende des Spiels klarer in seinen Aktionen, wir haben offensiv nicht stattgefunden, insofern haben wir verdient verloren“, blickt Blaskic noch einmal kurz zurück.

Gegen den kommenden Gegner hatte man am ersten Spieltag im Kreuzeiche-Stadion einen glücklichen 1:0-Erfolg eingefahren, Yannick Ellermann hielt unter anderem einen Strafstoß. „Der Gegner gehört von der Stärke seines Kaders her unter die ersten fünf Teams der Oberliga“, ist Blaskic trotz der trostlosen Tabellensituation der Reutlinger nach wie vor von der Stärke der Reutlinger überzeugt. Die Reutlinger belegen derzeit den 13. Rang im Klassement. „Aus verschiedenen Gründen hat Reutlingen in der Hinrunde keine Konstanz in seine Leistungen bekommen und steckt dadurch im Abstiegskampf. Was der SSV aber im Stande ist zu leisten, zeigen die Siege gegen Essingen (5:1) oder zuletzt Mutschelbach (4:1)“, warnt Blaskic. Der Gegner sei definitiv in der Lage, an einem guten Tag jeden Gegner in dieser Liga zu besiegen, ist Normannias Übungsleiter überzeugt.

Im Gegensatz zum Hinspiel fordert Blaskic definitiv einen mutigeren Auftritt seiner Mannschaft, weniger Passivität. „Nur dann haben wir gegen solch einen starken Gegner überhaupt eine Chance“, so Blaskic. Die Personallage löst bei der Normannia keine großen Freudensprünge aus, überschattet von der jüngsten Verletzung von Henrick Selitaj. Bei ihm herrscht zumindest Gewissheit, was die Behandlung angeht: An diesem Donnerstag ist er an der Schulter operiert worden, wird also erst im kommenden Jahr wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen können. Ebenfalls fehlen werden Tim Grupp (Wadenverletzung), Adnan Rakic, Tim Scheible, Louis Kaspar (alle Trainingsrückstand), Dogukan Dogan (Bänderdehnung im Sprunggelenk), Luca Benz (Knieprobleme) sowie Daniel Sanchez (Aufbau nach Meniskus-OP). Fraglich ist dazu noch Nico Molinari, der sich eine Knieprellung zuzog. Fällt er aus, würden auf einen Schlag neun Akteure bei den Gmündern fehlen.

Trainer Köpf fordert anderes Essinger Gesicht

Der Fußball-Oberligist TSV Essingen gastiert an diesem Samstag beim FC Denzlingen. Der Mitaufsteiger rangiert nach dem Ende der Hinrunde zwei Punkte hinter dem TSV. TSV-Trainer Simon Köpf war mit dem jüngsten Auftritt in Mannheim alles andere als zufrieden und fordert ein anderes Gesicht.

Vor allem die Art und Weise bei der 1:2-Niederlage gegen den VfR Mannheim stört den Coach der Essinger nach wie vor sehr: „Wir haben Vorgaben nicht umgesetzt, haben teilweise die Leidenschaft vermissen lassen, waren nicht mutig mit dem Ball.“ Der emotionale Last-Minute-Sieg in der Woche zuvor gegen Pforzheim hätte doch eigentlich beflügeln können – tat er aber offenbar nicht.

Entsprechend hat Köpf für diese Trainingswoche nachdrücklich den Konkurrenzkampf angeheizt: „Wir werden sicherlich nicht noch einmal so spielen. Die Karten werden neu gemischt, jeder kann sich anbieten.“

Neben den bekannten Ausfällen Julian Biebl, Lennart Ruther (beide verletzt) sowie Fabien Leidenbach (in Australien) fehlt nur noch Filip Sapina, der krankheitsbedingt passen muss. Patrick Funk kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre zurück und hat wohl gute Chancen in die Startformation zurückzukehren.

Auch darüber hinaus kann man von einigen Änderungen in der Startelf ausgehen. „Wir werden sehen, wer es sich verdient am Samstag auf dem Platz stehen“, so Köpf. Das Hinspiel gegen Denzlingen war das historisch erste Oberligamatch für den TSV aus Essingen. Damals verlor man vor heimischem Publikum mit 0:2.

Die Form der vergangenen Woche spricht nicht für den FC Denzlingen, der nach fünf zum Teil deutlichen Niederlagen in Folge zuletzt gegen Offenburg mal wieder einen Sieg landen konnte. Köpf schätzt den Gegner folgendermaßen ein: „Sie versuchen immer wieder spielerische Lösungen zu finden, da haben die ihre Stärken.“ Nicolas Garcia Stein hebt der Essinger Coach als einen Schlüsselspieler heraus, zudem konnte Neuzugang Santiago Fischer zuletzt sein erstes Saisontor markieren. Anpfiff in Denzlingen ist um 14 Uhr.