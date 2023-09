Noch keine Fälle von Hasenpest im Ostalbkreis

In Baden–Württemberg sind in diesem Jahr bis Ende August 17 Fälle von Hasenpest aufgetaucht. Der Ostalbkreis sei indes bislang nicht betroffen, sagt Katharina Oswald vom Landratsamt auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“. Der letzte verendete infizierte Feldhase sei hier am 9. September 2021 aufgefunden worden.

Hundehalter sind derzeit in Sorge. Angesichts der Meldungen über Fälle von Hasenpest haben sie Angst um ihre Vierbeiner. Diese Angst sei im Ostalbkreis allerdings noch unbegründet. Bislang sei hier kein Fall von Hasenpest (Tularämie) aufgetaucht, sagt Oswald.

Bei dieser handele es sich um eine hoch ansteckende, meldepflichtige Krankheit, die überwiegend Wildtiere befällt. Vor allem Feldhasen und Wildkaninchen, aber auch andere Nagetiere wie Mäuse, Ratten oder Eichhörnchen, seien für den Erreger Francisella tularensis anfällig. Aber auch Hunde und Menschen könnten sich infizieren. Besonders gefährdet seien Jäger, Waldarbeiter, in der Landwirtschaft tätige Personen und Personen, die sich häufig in der freien Natur aufhalten, sagt Oswald.

Die Symptome seien meist unspezifisch und abhängig von der Eintrittspforte des Erregers. Häufig komme es neben Haut– und Schleimhautveränderungen mit massiver Lymphknotenbeteiligung zu Lungenentzündungen. „Eine intestinale (Darm) und septische Form ist ebenfalls möglich“, sagt Oswald. In der Regel werde eine Infektion beim Menschen und Hund mit Antibiotika behandelt, Todesfälle würden selten auftreten.

Tot aufgefundene Feldhasen und Feldhasen, die auffälliges Verhalten zeigen wie fehlendes Fluchtverhalten oder unsicherer Gang sollten nicht berührt werden, sagt Oswald. Vielmehr sollte der zuständige Inhaber des Jagdreviers informiert werden, damit das Tier zur Untersuchung an das zuständige Untersuchungsamt gebracht wird. Für Hundehalter gelte es, den Kontakt mit Tierkadavern zu unterbinden, seinem Vierbeiner kein rohes Wild zum Verzehr anzubieten und eine Zeckenprophylaxe anzuwenden.