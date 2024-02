Halbfinale im Dschungelcamp! Janina Rowes Amtszeit ist in den letzten Zügen, am Sonntagabend muss sie das Zepter abgeben.

Auf Tim warten in Deutschland (mindestens) zwei Jungs und ein Mädel

Twenty4Tim hat „was Loses“ in Deutschland, antwortet er auf die Frage von Leyla. Mike wollte direkt wissen (Tim küsste Leyla mal aus Spaß, fand der Muskel-Mike gar nicht lustig), ob es sich um Männlein oder Weiblein handele. Zwei Jungs und ein Mädchen lautete die Antwort. Leyla und Mike nahazu unisono: „Bei Dir läuft´s!“ So locker wie sich das anhört beim Tim, schob er nach, dass er seine Partner erst einmal kennelernen müsse, ehe er mit ihnen ins Bett hüpft.

Lobster sorgt für Angst und Schrecken

Dann gab es plötzlich riesiges Geschrei von der Waschstation. Leyla und Tim schrieen dermaßen laut, dass sich die anderen Camper schon Sorgen gemacht haben. Im Endeffekt ist ein Lobster, blau schimmernd, aus dem Gebüsch gekrabbelt, was die beiden tierisch (haha) erschreckte.

Leyla möchte mehr, Mike aber verschließt sich weiterhin

Leyla drängt immer härter auf Zuneigung von Mike, der sie zwar nicht abblitzen lässt, jedoch auch nicht den von ihr ersehnten ersten Schritt gehen möchte. Irgendwas scheint ihn zu hemmen und das nervt Leyla. Sie bitte Fabio um Unterstützung, er soll die letzten Prozent aus Mike rauskitzeln, damit der endlich voll auf Angriff bei Leyla geht. Die würde gerne mal in Mikes Kopf schauen, um zu wissen, was in ihm vorgeht. Am Ende aber haben sie zumindest mal auf einer Pritsche übernachtet.

Lucy macht Mike Beine

Lucy hat Mike dann aber aus dem Liebesnest herausgeholt, weil Holz geholt werden musste. Erst weigerte er sich, sagte, dass das noch reichen würde, wollte nicht - ging dann aber doch mit. Es ist nicht das erste Mal, dass Mike sich mehrmals von der Sängerin hat bitten lassen. Tatsächlich war die dann verärgert, diese rothaarige Frohnatur. Das muss man aber auch erst einmal hinbekommen.

Leyla hat immer noch keinen Kuss bekommen

Nach der Nacht, die Leyla und Mike auf einer Pritsche verbracht hatten, war gar nicht mal so schön, wie man es sich hatte vorgestellt, sagte Mike am nächsten Morgen. Zwar sei die Nähe zu Leyla schön gewesen, doch die Pritschen seien definitiv nicht für zwei Menschen gemacht. So war die traute Zweisamkeit nach eineinhalb Stunden schon wieder vorbei. Fabio, der nun ja involviert ist, wollte wissen, ob es denn nun endlich mal „a Bussl“ gegeben habe - Nein, lautete die ernüchternde Antwort von Leyla.

Fabio freut sich über seine Stinkestiefel

Kurz vor der Hängebrücke, also kurz vor der nächsten Prüfung, ließ Fabio erst einmal Leyla und Tim an seinen Stiefeln schnüffeln. Bisschen ekelig, aber irgendwie auch witzig, wie ich irgendwie fast alles witzig finde, was der so treibt. Dann ging es in den Klassiker: Krieg der Sterne. Auf einer riesigen Gummimatte müssen die „Stars“ ihre Sternechen verteidigen, gegen Wasserstrahlen und Gummibälle. Das ist auch eine meiner liebsten Prüfunen, weil es einfach immer tolle Bilder gibt. Sie haben es am Ende geschafft, alle fünf Sterne ins Ziel gebracht, was für einen kurzzeitigen Euphorieschub bei den Campern sorgte.

Hat Kim tatsächlich Mikes Zukunft verbaut?

An den letzten Tagen machen sich die Camper gemeinhin immer mehr Gedanken. Mike beispielsweise überlegt, wie es wohl ohne Kim gewesen wäre. Dann hätte man vielleicht den lustigen Mike kennengelernt. Er glaubt, dass ihm die Passagen in Zukunft noch um die Ohren fliegen werden. Und Tim würde mit dem Gewinn der Krone mit zehn Freunden auf die Malediven fliegen, mit seiner Mutter in den Urlaub und in eine Immobilie würde er auch noch investieren wollen. Weiß Tim eigentlich, dass es „nur“ 100.000 Euro für den Gewinner gibt?

Mike gibt Leyla erst einmal einen Korb auf der Pritsche

Fabio drängt Mike wegen Leyla immer mehr in die Enge, sodass er sich nochmal mehr Gedanken gemacht hat. Er wolle nichts überstürzen, nicht vom Regen in die Traufe kommen. Dann aber schnappte er sich Leyla doch noch und begann ein Gespräch. Dessen Inhalt aber schmeckte Leyla überhaupt nicht. Man verstehe ich gut, das war es aber auch erst einmal. Oh mein Gott, man sah, wie Leyla alles aus dem Gesicht gefallen ist, sie konnte einem leid tun. Mike hatte vorher schon aml geäußert, dass man auch ma den Mike kennenlernen müsse, nicht immer den Mike mit entsprechenden Frauen. Boom, in your face, Leyla. Im Dschungelcamp dann weinte die Arme und wünschte sich ihre Mutter her.

Lucy, Leyla und Tim stehen im Finale

Dann aber kamen, mitten in den Gefühlsdschungel, noch die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppne, die verkündeten, wer denn ins Finale einziehen werde - und welche zwei kurz vor dem Ende noch ausziehen müssen aus dem Dschungelcamp. Lucy wurde als erste mitgeteilt, dass sie im Finale sei. Tim war der nächste, dafür ist mein Lieblings-Comedystar Fabio doch tatsächlich rausgeflogen. Dann, so wollte es das Drehbuch, entschied es sich zwischen Leyla und Mike, dem Ex-Turteltäubchen-Pärchen, oder wie immer man das nennen mag. Am Ende ist Mike geflogen, sodass die Finalisten Lucy, Leyla und Tim heißen.

Wäre auch schade gewesen, wenn im Halbfinale nichts Lustiges vom Stapel gelassen worden wäre:

„Manchmal habe ich monatelang keinen Sex, aber dafür habe ich ja meinen Satisfyer.“ (Leyla)

„Voll gut, meine Mutter hat auch einen Satisfyer.“ (Tim)

„Ich dachte kurz, einer wird hier ermordet, oder die wollen uns überfallen oder ausrauben oder irgendwas Schreckliches ist passiert.“ (Mike)

„Mike ist wie eine kleine Miesmuschel, er verschließt sich.“ (Fabio)

„Einmal ist mir die Hupe eingeschlafen.“ (Leyla)

„Mein Gehirn kann nicht mehr denken, kommt nicht mehr mit, körperlich, mental, physisch - alles am Ende.“ (Mike)

„Fabio macht auf Date-Doctor.“ (Mike)

Timo Lämmerhirt teilt in dieser Kolumne seine Sichtweise auf die TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit. Es ist seine Meinung, seine Sicht der Dinge, die er mit einem Publikum teilen möchte – Womöglich auf der Suche nach weiteren Dschungelfans. Einfach nur so, aus Spaß.