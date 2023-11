Es wird enger im Aalener Haushalt. Laut Plan muss die Stadt 2024 erstmals mehr bezahlen, als sie einnimmt. 246,7 Millionen Euro sollen die ordentlichen Aufwendungen im kommenden Jahr im Ergebnis betragen. Ihnen stehen nur 229,6 Millionen Euro an ordentlichen Erträgen gegenüber.

Am Donnerstag haben sich die Gemeinderäte in ihrer Sitzung über die Details des 477 Seiten starken Zahlenwerks gebeugt. Auf der Tagesordnung stand die „ausführliche Erläuterung des Haushaltsplanentwurfs 2024 samt mittelfristiger Finanzplanung bis 2027“.

Ihr Königsrecht sollten die Räte unter dem Motto der „Konsolidierung“ versehen. Doch wurde an dem langen Nachmittag auch deutlich, wie schwierig dies angesichts einer Vielzahl an berechtigten Wünschen für die Stadt und die Stadtbezirke sein wird. „Wir werden Prioritäten setzen müssen“, reagierte Oberbürgermeister Frederick Brütting auf die vielen Nachfragen beispielsweise nach versprochenen Baugebieten oder erhofften Spielplätzen.

Auch der stellvertretende Stadtkämmerer Wolfgang Barth mahnte: „Wir haben keine freie Spitze.“ Geld für Investitionen müsse die Stadt selbst erwirtschaften oder aus ihren Rücklagen nehmen. Tatsache sei: „Wir gleichen den Haushalt momentan nicht in Gänze aus.“

17.049.500 Euro beträgt das Minus im Ergebnishaushalt zunächst, aber ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Laut Barth sollen Grundstücksveräußerungen noch 10,5 Millionen Euro in die Kasse spülen, wodurch sich der Fehlbetrag auf 6,5 Millionen Euro verringert. Im Vorjahr war freilich noch ein Überschuss von sechs Millionen Euro zu verzeichnen gewesen. Zum Ausgleich des Defizits im Ergebnishaushalt stehen Rücklagen aus den Ergebnissen der Vorjahre zur Verfügung. Wichtige Schlussfolgerung des stellvertretenden Stadtkämmerers: „Damit ist der Haushaltsplanentwurf 2024 genehmigungsfähig.“

Bei den Erträgen rechnet die Stadt 2024 mit rund 50 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer, rund 49 Millionen Euro aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer und mit 55,1 Millionen Euro an Finanzzuweisungen vom Land. „Der Wert der Gewerbesteuer ist fast identisch mit dem der Einkommensteuer“, betonte Barth. Das zeige, dass Aalen „nicht sehr stark“ sei ‐ andere Große Kreisstädte hätten einen höheren Anteil an Gewerbesteuereinahmen. „Die sind besser dran.“

Zu diesen Erträgen kommen voraussichtlich 10,23 Millionen Euro aus der Grundsteuer A und B, sollten die Hebesätze unverändert bleiben. Aalen liegt laut Barth derzeit „weit unter dem Median“. Der durchschnittliche Hebesatz bei der Grundsteuer B lag 2022 in Baden-Württemberg bei 411 Punkten, in Aalen sind es aktuell 370 Punkte.

Vor diesem Hintergrund schlug Brütting eine auf drei Jahren befristete Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 410 Prozentpunkte vor, um die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen zu beschleunigen. Schon zu Beginn der Sitzung machten alle Fraktionen und Gruppierungen allerdings klar: Eine solche Grundsteuererhöhung ist mit ihnen nicht zu machen. So sehr alle LED-Lampen ökologisch und wirtschaftlich richtig finden: Die Finanzierung müsse anders gelingen, die Steuer zu erhöhen sei den Bürgern in der jetzigen Zeit mit ihren Belastungen nicht zu vermitteln.

Weitere Einnahmen bringen der Stadt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit rund 7,9 Millionen Euro sowie die Vergnügungs- und Hundesteuer mit 1,94 Millionen Euro. Zusammengerechnet geht Barth von einem Steueraufkommen inklusive der Finanzzuweisungen pro Einwohner von 2524 Euro aus.

Er machte außerdem darauf aufmerksam, dass rund drei Viertel aller Erträge der Stadt aus dem Steuertopf kommen, und dankte deshalb ausdrücklich allen Steuerzahlern. „Ohne die gemeinschaftliche Anstrengung unserer Solidargemeinschaft in der Stadt wäre es uns nicht möglich, unsere vielfältigen Aufgaben zum Wohle unserer Stadt Aalen zu erfüllen.“

Mit all diesen Einnahmen muss die Stadt alle Aufwendungen bezahlen. Da wäre zuvorderst mit 77,9 Millionen Euro eine hohe Summe an Umlagen. Zu ihnen gehört als Schwergewicht die Kreisumlage, die von rund 39,4 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf jetzt rund 44 Millionen Euro erhöht wurde. Damit komme Aalen für rund ein Viertel der gesamten Kreisumlage auf, hatte Brütting bereits im Oktober angemerkt und daraus abgeleitet, dass Aalen als einer der „Hauptfinanzierer“ des Ostalbkreises sich auch bei Entscheidungen einbringen solle ‐ etwa bei der Klinik-Planung.

Zu den Aufwendungen gehören weiter die Finanzausgleichsumlage mit rund 29,3 Millionen Euro und die Gewerbesteuerumlage mit rund 4,6 Millionen Euro. Nach Abzug all dieser Umlagen stehen der Stadt Aalen 2024 rund 96,3 Millionen Euro zur Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung.

Einen großen Teil dieses Geldes verschlingen die Personalaufwendungen. Sie steigen im Vergleich zum Vorjahr von 62,2 auf 72 Millionen Euro. Hauptgrund sind laut Brütting die Tariferhöhungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst von rund zehn Prozent. Aber auch 43 neue Stellen seien beantragt. Dies seien rund 20 Stellen weniger als 2023. „Die Steigerung des Personalaufwands stellt uns auch in den kommenden Jahren vor große Herausforderungen beim Ausgleich des Ergebnishaushalts“, mahnte Wolfgang Barth.

Im Investitionshaushalt 2024 sind knapp 54 Millionen Euro eingestellt, gebraucht werden aber rund 83 Millionen Euro. In diesem Volumen inbegriffen sind laut dem stellvertretenden Kämmerer auch 19 Millionen Euro für Maßnahmen, die in Vorjahren bereits begonnen wurden, deren Gelder aber noch nicht abgerufen wurden. Trotzdem kann die Stadt das geplante Investitionspaket nicht komplett aus Eigenmitteln finanzieren. Deshalb ist im Haushaltsjahr 2024 eine Kreditermächtigung von 28 Millionen Euro eingeplant, obwohl „einige wünschenswerte Maßnahmen aus den finanziellen Zwängen heraus keine Aufnahme in das Investitionsprogramm fanden“.

Die Verschuldung steigt bis 2027 voraussichtlich weiter. Die Zahlen: Ende 2023 beträgt der Schuldenstand voraussichtlich rund 35 Millionen Euro, Ende 2024 schon fast 60 Millionen Euro, Ende 2025 rund 84 Millionen Euro, Ende 2026 rund 87 Millionen Euro und Ende 2027 dann 96,7 Millionen Euro.

„Wir haben uns ein sehr großes Programm vorgenommen“, schloss der Oberbürgermeister am Ende die Sitzung. Er rief in Erinnerung, dass alle zusätzlichen Projekte nur über Schulden zu finanzieren seien, und mahnte für die weiteren anstehenden Haushaltsplanberatungen: „Es sollte nicht mehr viele große Projekte dazukommen.“

befassen sich die Ortschaftsräte mit dem Etatentwurf.