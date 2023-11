„Etage7“: Plötzliches Aus wirft Fragen auf

Noch vor wenigen Tagen haben die Betreiber des Restaurants „Etage7“ im Aalener iLive-Tower auf ihrer Facebookseite einen Restaurantleiter gesucht. Am Montag verkündeten sie schließlich auf dieser ebenso wie auf ihrer Website, dass die Gastronomie mit sofortiger Wirkung ihre Pforten schließt. Jetzt fragen sich viele Bürger, was mit ihren Gutscheinen geschieht. Einige Gäste haben sich deshalb auch bei Citymanager Reinhard Skusa gemeldet, für den das Aus von „Etage7“ überraschend kam.

Dreieinhalb Jahre nach der Eröffnung des iLive-Towers am Burgstallkreisel eröffnete das Restaurant samt Rooftop-Bar am 29. April in 24 Metern Höhe und mit weitem Rundum-Blick über Aalen seine Pforten. Das Konzept mit mediterraner Küche und einer Einrichtung in mediterranem Stil mit riesigen Glasfronten, viel Teakholz, Stein und Beton sowie mit unzähligen stoffumantelten italienischen Leuchten kam bei den Besuchern ebenso an wie die Aussicht von der 7. Etage des iLive-Towers, von wo aus Sonnenuntergänge und der Blick auf die Kocherrenaturierung genossen werden konnten. 1,4 Millionen Euro hat die Betreibergesellschaft mit Ben Rossaro an der Spitze nach Informationen der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ in das gastronomische Highlight investiert.

Dass „Etage7“ bereits nach einem halben Jahr der Vergangenheit angehört und die Betreiber von heute auf morgen schließen, wundert viele Aalener, die sich auch in den sozialen Medien dazu äußern. Verwunderung auch deshalb, weil die Betreiber noch am 30. Oktober auf ihrer Facebookseite in einem Beitrag eifrig die Werbetrommel für Reservierungen für Weihnachtsfeiern rührten und sowohl am 5. als auch am 10. November noch einen Post einstellten, in dem sie um einen Restaurantleiter buhlten.

Als Gründe für die Schließung der Gastronomie nennen die Geschäftsführung und die Gesellschafter auf ihrer Website und auf ihrer Facebookseite die „Kostenexplosion, die dramatische Personalsituation sowie das Ausbleiben der Gäste“. Um dies alles aufzufangen, müsste das Restaurant durchgängig voll ausgebucht sein, was den Betreibern in Aalen dauerhaft unrealistisch erscheine. Unter diesen Bedingungen mache es perspektivisch keinen Sinn mehr, das Restaurant weiterzubetreiben.

Bereits gebuchte Firmen- und Familienfeiern an Weihnachten fallen mit der Schließung ins Wasser. Was mit den Gutscheinen passiert, steht in den Sternen. Unklar ist auch, wie viele Mitarbeiter von dem plötzlichen Aus betroffen sind. Für eine Stellungnahme war Ben Rossaro, der geschäftsführende Gesellschafter am Dienstag nicht zu erreichen. Mit der Frage, wie es mit der Lokalität im iLive-Tower weitergeht, konfrontieren die „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ auch den Gesellschafter Kai Bodamer. Per Mail teilte dieser mit: „Leider kann ich dazu wenig beitragen. Sie müssen sich an den Geschäftsführer und Hauptgesellschafter Ben Rossaro wenden. Für uns ist das auch sehr schade.“

Schade ist das Aus der Gastronomie auch für den Citymanager Reinhard Skusa. Für ihn sei „Etage7“ ein Highlight in Aalen gewesen. Wegen des sehr guten Konzepts seien auch Gäste aus 50 Kilometer Entfernung und weiter in die Kreisstadt gekommen.

Die Gründe, die die Betreiber für die Schließung anführen, betreffen die gesamte Gastronomie. Das weiß auch Stefanie Winter, die seit fast 20 Jahren das Café Podium am Marktplatz betreibt. Mit Personalmangel habe sie dank ihrer über die zahlreichen Jahre aufgebauten Mitarbeiterstruktur weniger Probleme als andere Wirte. Dennoch könne sie zwei Mitarbeiter noch locker fest anstellen. Gutes Personal zu bekommen, sei allerdings schwierig. Kaum jemand wolle noch am Abend oder am Wochenende arbeiten. Vielen würde das Nichtarbeiten mit dem Bürgergeld auch einfach gemacht. Überdies würden große Arbeitgeber wie die Firma Zeiss, die händeringend Arbeitnehmer suche, das Personal aus den Dienstleistungssektoren abziehen.

Dass das Sterben der Gastronomiebetriebe angesichts von Inflation und steigenden Energiekosten weitergeht, glaubt Winter ganz bestimmt. Wenn am 1. Januar 2024 dann noch die Mehrwertsteuer auf Speisen von sieben auf 19 Prozent erhöht wird, müssten die Wirte die Mehrkosten auf ihre Gäste umlegen. Und dann werde der Restaurantbesuch zum Luxus. Unterm Strich würden sich vor diesem Hintergrund Einzelgastronomen schwerer tun als Systemgastronomen.

„Die Zeiten, in denen sich Wirte ausruhen konnten, sind vorbei“, sagt Winter. Um trotz der schwierigen Lage zu überleben, sei es wichtig, den Gästen etwas Besonderes und gute Qualität zu bieten. Nur wegen bloßer Nahrungsaufnahme würden diese kein Restaurant mehr besuchen.