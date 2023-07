An diesem Samstag, 29. Juli, wird das Union–Areal an der Wilhelm–Merz–Straße in Aalen zum Schauplatz des Sol–AA–Festivals, der ersten elektronischen Open–Air–Veranstaltung in der Stadt. Mit einem Line–up internationaler und lokaler DJs, einer Chillout–Area, einer Shisha–Area, Food Trucks und vielem mehr will das Sol–AA–Festival nach Angaben der Veranstalter ein besonderes Erlebnis für jeden Besucher bieten.

Das Union–Areal will am Samstag von 12 Uhr mittags bis 22 Uhr abends zum Herzschlag der elektronischen Musikszene in Aalen werden. „Die pulsierende Energie der Musik wird die Gäste auf eine Reise durch Klangwelten mitreißen und sie in eine Atmosphäre des puren Vergnügens entführen“, heißt es in der Ankündigung.

Das Sol–AA–Festival tritt mit einem Line–up von verschiedenen internationalen und lokalen DJs auf, die mit ihren energiegeladenen Sets das Publikum zum Tanzen und Feiern animieren wollen. Auf der Liste stehen Waff, Harry Ken, Ninetoes, Lola Flores, Onkel Dee und Karlo Carlucci, Sanel, Zini, Sibel, Pat Morita und Samo.

Die Veranstaltung bietet jedoch nicht nur elektronische Klänge, sondern auch eine Chill–out–Area, in der die Gäste eine Auszeit nehmen und sich entspannen können. Für Liebhaber exotischer Genüsse gibt es außerdem eine Shisha–Area, die zum Verweilen und Genießen einlädt. Für das leibliche Wohl ist außerdem unter anderem mit Food Trucks gesorgt.

Die Veranstalter rechnen nach eigenen Angaben mit 1500 Besuchern: Tanzbegeisterte, Musikliebhaber oder einfach Neugierige, die das erste Festival dieser Art in Aalen einfach miterleben möchten.

Tickets für das Sol-AA-Festival sind nach Angaben auf der Homepage https://sol-aa.com/ im Vorverkauf zum Preis von 40 Euro zuzüglich Gebühr noch erhältlich. Ebenso werden dort Tickets für das Festival und die Afterparty zum Preis von 84 Euro angeboten. An der Tageskasse können Festival-Tickets zum Preis von 45 Euro erworben werden.