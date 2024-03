Exakt am 21. März dieses Jahres, dem Internationalen Tag gegen Rassismus, ist im Alten Rathaus die Fotoausstellung „Menschenrechte für alle“ ausgestellt worden. Die Aufnahmen stammen von Tobias Holzinger vom Kollektiv K. Organisiert worden ist diese Ausstellung im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus von der Partnerschaft für Demokratie Ostalbkreis, federführend betreut durch Eva Bidon. Schirmherr ist Landrat Joachim Bläse.

20 Aufnahmen zeigen 20 Leben

20 Aufnahmen sind ausgestellt worden, allesamt in Schwarz und Weiß gehalten. Jedes Porträt mit einer deutlichen Botschaft versehen, in direkter Nähe zum Konterfei. Jedes Porträt auf einem Stativ aufgestellt, alle zusammen zu einem Halbkreis geformt, direkt vor der kleinen Tribüne im Saal. Sie möchten sich vor dem Publikum präsentieren. Es braucht keinen Schnickschnack, keine Lichtershow, die Bilder gepaart mit den Sprüchen sind ausreichend - und eindringlich. Es stehen auch nur die Vornamen an den Bildern. Und irgendwie passt das zur Aktion und zum Ambiente. „Das ist mega stark und mutig, sein Gesicht zu zeigen, sodass wir Diskriminierungserfahrungen im Ostalbkreis sichtbarer machen konnten. Alle, die dabei waren, haben bereits diskriminierende Erfahrungen gemacht, sei es aufgrund ihrer Sexualität, ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft“, hat Bidon die Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßt, unter denen auch Heubachs Bürgermeister Joy Alemazung gewesen ist. Dazu waren einige der Porträtierten im Alten Rathaus anwesend. Musikalisch begleitet wurde der Abend von Uli Krug, Timo Schimmele und Johannes Groß.

Partnerschaft für Demokratie Ostalbkreis organisiert

„Wir freuen uns sehr, dass die Partnerschaft für Demokratie Ostalbkreis und der Kreisjugendring auch in diesem Jahr wieder in diesem Jahr, mit so vielen Partnern, so ein buntes und vielfältiges Programm für Toleranz, Vielfalt und natürlich gegen Rassismus auf die Beine gestellt haben. Denn genauso ist die Ostalbkreis: bunt, vielfältig und geprägt von den verschiedensten Menschen aus verschiedensten Kulturen und Lebenslagen“, sagte Sonja Urtel, Sozialdezernentin beim Landratsamt, in Vertretung für Landrat Joachim Bläse. Sie erinnerte daran, dass dieser Gedenktag aber auch die Internationalen Wochen gegen Rassismus, ermutigen sollen, „Rassismus in allen Formen zu bekämpfen und eine inklusivere Welt zu fördern“, so Urtel weiter.

Viele Veranstaltungen im Rahmen

der Internationalen Wochen gegen Rassismus

Die Fotoaktion war und ist eine von vielen Veranstaltungen, die denselben Tenor haben, wurde aber als „Leuchtturm-Veranstaltung“ auserkoren und soll als Veranstaltung für alle Menschen im Ostalbkreis wahrgenommen werden. Die Fotoaktion soll ein Bewusstsein schaffen, für nach wie vor vorhandene Diskriminierung. „Menschen bei uns im Landkreis müssen für dieses Thema sensibilisiert werden“, sagte Urtel. Eine der Protagonisten, Denise, begrüßt die kleine Zuschauerschar mit orientalischem Bauchtanz. „Ich bin vermutlich die schwäbischste Bauchtänzerin in der Region“, sagt sie lachend. Nach dem Tanz spricht sie, anfangs außer Atem, zur Menge. Wie sie diskriminiert wurde, schon in der Schule. Später dann wegen des Bauchtanzes („Geh´doch zu deinen Moslems“) oder ihres Trans-Kindes, wie sie schildert.

Als Homosexueller häufig diskriminiert

Der homosexuelle Joschi Moser, Vorsitzender der Aids-Hilfe Schwäbisch Gmünd, referierte über sein Leben, was durchtränkt war von Diskriminierung. Er endete mit dem Spruch, der auch neben seinem Porträt ausgestellt ist: „Lieber schwul und lebensfroh, als AfD und hetero!“ Diskriminierung und Rassismus sind vielfältig, das macht der Abend mehr als deutlich - und das alles ganz ohne Schnickschnack.

Die Ausstellung wandert weiter Richtung Schwäbisch Gmünd, wird dort in einigen Institutionen gezeigt, sodass sie noch einige Zeit zu sehen sein wird. Ebenso wie ein Film, der die Porträts im Durchlauf zeigt. Online gibt es ein Video von der Ausstellung. Weitere Infos gibt es dazu auf www.pfd-ostalb.de