Neun Absolventinnen auf dem Weg zur Kindertagespflege

(an) - Wer Kinder hat, weiß: Der Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung nimmt zu, Betreuungsplätze sind teilweise schwierig zu bekommen. Umso erfreulicher ist es daher, dass Ende Januar neun Frauen den ersten Teil ihrer Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson beim Landratsamt Ostalbkreis abgeschlossen haben. Die Teilnehmerinnen haben erfolgreich unter der Kursleitung von Elisabeth Grunwald in 50 Unterrichtseinheiten die Grundlagen der Kindertagespflege erlernt. Dieser erste Kursteil berechtigt sie nun dazu, Kinder zwischen null und 14 Jahren bei sich zu Hause oder im Haushalt der Eltern und in einem TapZ-Projekt, der Tagesbetreuung im Zusammenschluss, zu betreuen. Der zweite Kursteil umfasst nochmals 250 Unterrichtseinheiten und findet tätigkeitsbegleitend statt. „Wir gratulieren den Absolventinnen herzlich und wünschen allen einen erfolgreichen weiteren Weg in der Kindertagespflege", so Landrat Dr. Joachim Bläse.

Neue Kurse beginnen im Frühling: Die neuen Qualifizierungskurse zur Kindertagespflegeperson beginnen im Frühling. In den Osterferien findet erstmals vom 26. bis 28. März und vom 2. bis 4. April ein Kompaktkurs in Aalen statt. Ein regulärer Kurs beginnt ebenfalls in Aalen kurz darauf am 16. April.

Infos: www.kindertagespflege-ostalbkreis.de, Telefon 07361/503-1006 oder Mail an [email protected]. Die Qualifizierung selbst ist für die Teilnehmer kostenfrei.