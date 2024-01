Neues VHS-Programm: Von ChatGPT bis Nepal

{:tag :capitals, :attrs {:class „character“, :displayname „a_spitzmarke“, :name „capitals"}, :content ["Aalen"]} (an) - Mit dem neuen Programmheft Januar bis März startet die vhs Aalen in das 75-jährige Vereinsjubiläum. „Seit 75 Jahren bietet unsere vereinsgetragene Volkshochschule den Menschen in Aalen Weiterbildung von höchster Qualität,“ sagt die Leiterin der vhs Aalen, Nicole Deufel. „Unser Programm im Jubiläumsjahr zeigt, dass wir den Finger weiterhin am Puls der aktuellsten Lerntrends haben.“

Mit dem Aalener Salon am 25. Februar legt die vhs gleich einen neuen und exklusiven Brunch-Talk mit Gastgeberin Claudia Lichtwer vor. Sie ist vielen zum Beispiel bekannt als Vorsitzende des Wirtschaftsclub Ostwürttemberg. Lichtwer spricht mit dem Bestseller-Autor und Tagesschau-Kommentator Stephan Anpalagan über die Themen seines Buchs „Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft“. Die Zahl der Karten ist begrenzt.

Im „Super-Wahljahr“ 2024, in dem manche auch um die Zukunft der Demokratie bangen, bietet die vhs Aalen in Kooperation mit der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus am 27. Februar einen Vortrag von Dr. Thomas Hertfelder zur Weimarer Republik an. Welche Lektionen hält sie für uns heute bereit?

Die Studium-Generale-Reihe in Kooperation mit der Hochschule Aalen wirft am 22. Januar einen abschließenden Blick in den globalen Süden, dieser so wichtigen aber oft einseitig betrachteten Weltregion. Dieses Mal geht es um die Wahlen in der Demokratischen Republik Kongo.

Ebenfalls neu im Jubiläumsjahr wird eine Begegnungsreise angeboten. Petra Pachner, Vorstandsvorsitzende des Vereins Zukunft für Nepal Ostwürttemberg, führt eine kleine Gruppe Interessierter nach Nepal, um vor Ort mit den Menschen in den Austausch zu kommen. Anmeldeschluss ist der 5. Februar und Plätze sind auf sieben begrenzt.

Im Programmbereich Gesellschaft und Umwelt wird die Politik-Matinee weitergeführt, in der aktuelle Ereignisse gemeinsam mit dem Referenten Matthias Hofmann beleuchtet werden. Zudem gibt es Angebote zum Umgang mit Desinformation, eine Einführung in die Arbeit als Schöffe oder Schöffin bei Gericht, einen Workshop zur Nutzuung von ChatGPT im Berufsalltag und einen zum Nachhaltigen Konsum. Für Geschichtsinteressierte geht auch die Reihe „Geschichte To Go“ weiter und beschäftigt sich nun mit den Römern. Neu im Programm ist ein Kurs zum Umgang mit Trauer und Verlust mit Trauerbegleiterin Kathrin Benkenstein.

Resilienz ist besonders in der aktuellen, von Krisen geprägten Zeit eine wichtige Kompetenz, weshalb das Programm auch online und vor Ort verschiedene Angebote macht. Wer sich für das neue Jahr vorgenommen hat, seine körperliche Gesundheit zu stärken, findet im Programm wieder zahlreiche Kurse in Yoga, Qigong, Pilates und Fitness. Auch Kochen kommt nicht zu kurz: der neue vhs-Kochclub begibt sich auf kulinarische Reise durch die verschiedenen Regionen Europas.

Im Kreativbereich sind zu Jahresbeginn Ideen für das plastische Gestalten mit Ton, Malen oder der Schneiderei im Angebot. Für Kinder und Jugendliche bietet das Programm „die jungen kreativen“ zahlreiche Möglichkeiten, mit Kunstformen zu experimentieren.

Sprachenlernen kann man auf allen Niveaus und in verschiedenen Gruppengrößen. Erstmals liegt auch ein Schwerpunkt auf dem Gedächtnistraining durch und für das Sprachenlernen. Ein Glanzlicht ist ein Vortrag auf Deutsch und Französisch über die Insel Martinique am 1. Februar mit Alain Ducteil. Im Programmbereich Beruf und Karriere gibt es wieder zahlreiche Angebote zu Computerprogrammen, einschließlich dem Erstellen von animierten Videos mit KI. Auch Zertifikatskurse im Rechnungswesen, Steuer und Lohn und Gehalt kann man für die berufliche Weiterentwicklung belegen.

Das Programmheft liegt ab jetzt im Torhaus in Aalen sowie weiteren öffentlichen Stellen im Aalener Stadtgebiet aus. Anmeldung und Infos: www.vhs-aalen.de