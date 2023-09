Drei Wochen ist das neue Schuljahr nun alt, und das Polizeipräsidium Aalen hat in dieser Zeit zahlreiche Kontrollen an Schulen und den zugehörigen Schulwegen vorgenommen, um die Gefahren für Schüler und andere Verkehrsteilnehmer zu reduzieren.

Bei mehr als der Hälfte der kontrollierten Verkehrsteilnehmer stellte die Polizei Verstöße fest, wie die Polizei mitteilt.

Kinder nicht richtig angeschnallt

In den ersten Wochen führte das Polizeipräsidium Aalen in seinen Landkreisen insgesamt 441 Kontrollen durch. Hierbei musste in 45 Fällen festgestellt werden, dass Kinder nicht richtig gesichert waren. In 50 Fällen wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten, und in 247 Fällen mussten andere Verkehrsverstöße beanstandet werden.

Im Ostalbkreis gab es 127 Kontrollen. Die Polizei stellte 13-mal fest, dass gegen die Kindersicherungspflicht verstoßen wurde. 27-mal war die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten, und in 95 Fällen kam es zu anderen Ordnungswidrigkeiten.

Durch Smartphones abgelenkt

Besonders auffällig war, dass viele Verkehrsteilnehmer, sowohl Autofahrer als auch Fußgänger, durch das Mobiltelefon vom Verkehr abgelenkt waren. Insbesondere Kinder und Jugendliche an Fußgängerüberwegen waren durch die Benutzung ihrer Mobiltelefone vom Straßenverkehr abgelenkt.

Positiv fiel den Beamten auf, dass die Zahl der sogenannten Elterntaxis nachlässt. Dies führe dazu, dass es vor den Schulen zu weniger unübersichtlichen Verkehrssituationen komme. Ebenfalls stellten die Beamten fest, dass sich einige Schüler bereits vorbildlich auf dem Weg zur Schule verhielten.