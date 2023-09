Am Samstag, 21. Oktober, gibt es um 21 Uhr die erste Ausgabe des neuen Late Night-Formats „Draußen nur Kännchen“ am Theater der Stadt Aalen. In diesem begrüßen die Schauspielerinnen und Schauspieler Julia Sylvester und Arwid Klaws interessante Menschen aus der Umgebung. Die ersten Gäste sind Martin Jahn (Wortkünstler) und Albrecht Briz (Künstler).

Solch ein Format funktioniert aber natürlich nur in passendem Ambiente. Und so wird es neben Musik, lokalem Bier und Plastiktischdecken auch eine Menge Nippes geben. Und da kommt das Publikum ins Spiel. Denn Arwid und Julia brauchen noch deutlich mehr Nippes, Kitsch und Krimskrams und bitten daher um Gaben vom Buddelschiff bis zur Porzellankatze, die ihren Weg ins Bühnenbild finden werden. Abgabeort ist die Theaterkasse im Alten Rathaus zu den regulären Öffnungszeiten.

Tickets für „Draußen nur Kännchen“ am 21. Oktober gibt es an der Theaterkasse im Alten Rathaus, online auf der Website des Theaters www.theateraalen.de sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.