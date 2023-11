Mit einem neuen Konzept sollen die Aalener Limes-Thermen bei den Besucherzahlen und den Einnahmen wieder flott und damit insgesamt fit für die Zukunft gemacht werden. Am Freitagnachmittag haben Oberbürgermeister Frederick Brütting als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Aalen, die das Thermalbad betreiben, und deren Geschäftsführer Christoph Trautmann der Gesellschafterversammlung der Aalener Thermal-Mineralbad GmbH & Co. KG die Konzeption erläutert. Öffentlich zu den Inhalten äußern wollen sich die Stadtwerke erst in der kommenden Woche, wie es heißt. Klar indes dürfte sein, dass es ein Millionenaufwand werden wird, damit die Aalener-Limes-Thermen in den kommenden Jahren wieder annähernd an ihre einstigen wirtschaftlichen Glanzzeiten anknüpfen können.

Die hatten ihren Gipfel zur Jahrtausendwende erreicht: Im Jahr 2000 verzeichneten die Limes-Thermen 344.000 Besucherinnen und Besucher. Fünf Jahre später waren es noch 303.000. Im Jahr 2019, vor Corona, besuchten 262.000 Gäste das Aalener Thermalbad. Die Pandemie bescherte den Limes-Thermen dann den absoluten Tiefpunkt. Acht Monate lang blieb das Bad im Jahr 2020 geschlossen. Nur ganze vier Monate durfte offen sein, an den 119 Öffnungstagen kamen gerade mal 82.000 Besucher. Insgesamt hatten die Limes-Thermen im Zeitraum zwischen 2019 und 2022 rund 590.000 Besucherinnen und Besucher. Die Stadtwerke Aalen haben in dieser Zeit mit dem Betrieb des Thermalbads ein Gesamtdefizit von 7,8 Millionen Euro erwirtschaftet. Im vergangenen Jahr 2022 gab es in den Limes-Thermen 201.000 Badegäste, für das bald zu Ende gehende Jahr 2023 liegen laut Stadtwerke noch keine finalen Zahlen vor.

Dass bei den Limes-Thermen ein enormer Handlungsbearf besteht, das war bereits im Rahmen der Bäderkonzeption deutlich geworden, welche Stadt und Stadtwerke bei den Bäder- und Wellness-Spezialisten der Schweizer Kannewischer Management AG in Auftrag gegeben hatten und das im Dezember 2017 vom Gemeinderat beschlossen worden war. Die Konzeption fixierte nicht nur den Bau eines neuen Kombibads im Hirschbach, sondern beinhaltete auch eine Aufwertung der Limes-Thermen, vor allem im Bereich der Saunalandschaft, mit maximalen Kosten in Höhe von zehn Millionen Euro netto (11,9 Millionen brutto). Dabei hatte der Autor der Konzeption, Stefan Studer, Mitglied der Kannewischer-Geschäftsleitung, in seinen Ausführungen immer wieder die Bedeutung und das Alleinstellungsmerkmal der Limes-Thermen innerhalb der Aalener Bäderlandschaft hervorgehoben.

Und im vergangenen Jahr, als sich der Gemeinderat im Februar im Kontext mit der Bäderkonzeption noch einmal mit der Zukunft der Limes-Thermen beschäftigte, hatte Stadtwerke-Chef Trautmann bei einem Pressegespräch im Vorfeld dieser Sitzung erklärt: „Oberstes Ziel muss sein, dass wir auch in Zukunft in Aalen ein Thermalbad haben“, sagt Trautmann weiter. Aber man müsse sich über die Voraussetzungen unterhalten, unter denen das möglich sei. „So wie in den vergangenen 35 Jahren wird es jedenfalls nicht mehr funktionieren. Die Limes-Thermen sind nach 35 Jahren aus der Zeit, wir müssen was machen. Die Limes-Thermen der Zukunft müssen deutlich attraktiver sein als heute. Und die Limes-Thermen der Zukunft werden auch zeitgemäße Preise haben müssen, die von den Gästen gerne bezahlt werden, weil sie dafür eine gute Gegenleistung erhalten.“

All das ist offenbar seitdem in den Entwurf einer neuen Konzeption fürs Aalener Thermalbad geflossen, die nun der Gesellschafterversammlung präsentiert worden ist. Und auch der Gemeinderat soll noch in diesem Jahr darüber in Kenntnis gesetzt werden.