Der Aalener Autor Martin „Mättes“ Jahn und der Heidenheimer Künstler Albrecht „Albe“ Briz haben gemeinsam ein Buch veröffentlicht. Entstanden ist ein Werk zum Blättern, zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken.

In der Reihe „Draußen nur Kännchen“ von Arwid Klaws und Julia Sylvester vom Aalener Stadttheater stellen die beiden das Werk am Samstag, 21. Oktober, um 21 Uhr in den Theaterräumen im Alten Rathaus vor.

Gedanken über die Welt

„Eigentlich ist es nur ein ,coffee table book’ für Intellektuelle.“ Der Aalener Martin Jahn, mittlerweile 66 Jahre alt, stapelt gerne tief. Denn das Buch „Augenlieder“ (das „e“ hängt bewusst tiefer) ist mehr als ein Buch zum Rumzeigen, wenn mal Besuch kommt. Es ist das Ergebnis einer gut einjährigen Korrespondenz zweier Menschen, die sich ‐ jeder auf seine Weise ‐ so ihre Gedanken über die Welt und allem machen ‐ der eine, Briz, in Bildern, der andere, Jahn, in Worten.

Eine spannende Kombination, die durch die Buchgestaltung des Aalener Grafikers Sam Kohn noch an Schönheit gewinnt. „Eine frühere Version erschien schon letztes Jahr in Heidenheim in einer kleinen Auflage von 40 Stück. Ich habe jetzt eine ,Mättes’-Version mit anderem Titel, ISBN-Nummer und eine Text/Bild-Veränderung herstellen lassen“, erklärt Martin Jahn.

Vom schlecht bezahlten Buchhändler zum Seelsorger

38 Jahre lang war der Ur-Aalener Martin Jahn „schlecht bezahlter Buchhändler“ (so steht’s im Vorwort) in Aalen und Schwäbisch Gmünd. Seit mehreren Jahren arbeitet er jetzt mit bei sozialen Projekten der katholischen Betriebsseelsorge, etwa mit Langzeitarbeitslosen.

„Wir haben Langzeitarbeitslose an die Kunst herangeführt und Künstler an die Randgruppen“, blickt Jahn zurück. Und so kam, über den Aalener Fotografen Andreas Böhm, die Verbindung mit dem Heidenheimer Künstler Albrecht Briz zustande.

Teil zwei der Entstehungsgeschichte: ein Adventskalender. Denn einen solchen produziert Martin Jahn seit vielen Jahren für engere Freunde. Im Türchen warten jeweils ein Lied und eine „Essay-Kolumne“, wie der Autor es umschreibt. Nach und nach entstand so auch ein Buch, dass Jahn schließlich unter dem Titel „RedRohSpeckTiefe“ vor einigen Jahren in einer 100er-Auflage drucken ließ.

Einer der Empfänger des Jahnschen Adventskalenders war auch „Albe“ Briz, dem, ganz bildender Künstler, zu einigen Texten gleich Bilder einfielen. Briz’ Lebensgefährtin machte schließlich den Vorschlag zur Zusammenarbeit Briz/Jahn.

Kurze Kommentare statt lange Texte

Die lief folgendermaßen ab: Briz sendet ein Bild an Jahn, der verfasst einen Text dazu. Für Martin Jahn war schnell klar: „Bildbetrachtung wie in der Schule funktioniert hier nicht, lange Texte auch nicht.“ So entstanden Gedanken oder Kommentare, manchmal nur ein paar Zeilen, immer mit Bezug zu den mal farbenfrohen und fantasievollen, mal nüchternen oder skurrilen Bildern. Hin und wieder „jandlt’s“ auch ein bisschen. Beispiel gefällig?

Bilderhirn, Musikhiern, Worthirn ‐ Ichhirn, Duhirn, Dahirn, Dorthirn, Wohirn ‐ Hirnmusik, Hirnbilder, Hirnworte ‐ Ewighirn, Nixhirn ‐ Hirn, Hirn, Irrn, Irrn, Gib Hirn!, Hirn ab! Aus dem neuen Buch von Martin Jahn

„Manchmal ging es rasend schnell mit den Texten“, gesteht Martin Jahn, „und manchmal auch nicht, manchmal war’s schwierig und manchal ganz einfach.“ Fast wie das richtige Leben. „Gute Idee hatte ich meistens morgens früh um vier.“