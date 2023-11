Aalen

Neuer Zeiss-Standort in Aalen-Ebnat wird konkret

Aalen / Lesedauer: 2 min

Der neue Zeiss-Standort in Ebnat wird konkreter. (Foto: Stefan Puchner/DPA )

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hat OB Brütting den Verkauf mehrerer städtischer Grundstücke in Ebnat an die Carl Zeiss Grundstücks GmbH & Co KG bekanntgegeben.

Veröffentlicht: 02.11.2023, 19:00 Von: Aalener Nachrichten