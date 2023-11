Was die Besucher von „Aalen City blüht“ nächsten Sommer erwartet, kann Uli Riegel noch nicht verraten. Aber es gebe viele tolle Ideen, die Aalener und die Gäste von außerhalb dürfen sich auf jeden Fall darauf freuen, sagt der neue Vorsitzende des Innenstadtvereins Aalen City aktiv (ACA). Er hat einiges vor, um die Große Kreisstadt noch attraktiver zu machen, mit Aktionen und einer Werbekampagne. Um die Innenstadt noch mehr „herauszuputzen“, sieht er aber vor allem die Stadt in der Pflicht.

Uli Riegel startete mit seinem Laden Dr. Skate 1991 in Aalen und war später mit seinem Geschäft Dr. Fair Fashion ein Vorreiter auf dem Gebiet für faire, nachhaltige Kleidung. Im ACA ist er seit 22 Jahren Mitglied, war im Vorstand und die vergangenen vier Jahre Schriftführer. Kürzlich (wir berichteten) wurde er zum ACA-Vorsitzenden gewählt und löst Josef Funk ab, der vier Jahre lang an der Spitze des ACA stand.

Riegel ist ein echter Fan von „seinem“ Aalen. Er schwärmt von den familiengeführten Geschäften, den verschiedenen Charakteren, die man in der City hier trifft. Von der Gastronomie, die „ihresgleichen sucht“ und natürlich vom Wochenmarkt. Hier, erzählt er, trifft man sich. Er sei sogar zu einer Art Kontaktbörse geworden für Zugezogene oder Studenten, die neu in der Stadt sind. Er nennt es das „Aalener Samstagsgefühl“: „Man trifft sich auf einen Kaffee, ein Eis, ein Glas Sekt, bummelt über den Marktplatz, geht shoppen oder besucht ein Orgelkonzert.“

Ein ganz entscheidender Vorteil ist für ihn, dass Aalen auch die „Stadt der kurzen Wege“ sei. Man lebe in einer Stadt, die eine der wenigen in Baden-Württemberg sei, in der die Bevölkerungszahl noch weiter wächst. Und zum Shoppen kämen die Leute auch aus Stuttgart hierher. Für eine junge Familie beispielsweise könne dieses besondere Flair hier durchaus den Ausschlag geben, statt nach Berlin eben auf die Ostalb zu ziehen. Dieses „Aalener Gefühl“ wird übrigens demnächst auch über einen Kurzfilm von Christine Hoeft erlebbar. Weitere solcher Image-Filme sollen folgen.

Aalen müsse aber noch mehr zu einem „Place to be werden“ und da sollte die Stadt noch nachlegen. Die Innenstadt müsse noch deutlich attraktiver werden, mit Kinderspielplätzen, Orten zum Verweilen mit einer hohen Aufenthaltsqualität, Konzerten. Wichtig sei auch, wie das mit der Energie etwa fürs Heizen intelligent für die Zukunft gelöst wird. Wie auch immer diese Konzepte für eine attraktivere Innenstadt aussehen: Für Riegel ist es absolut wichtig, dass der ACA ein Mitspracherecht hat und in Planungen und Entscheidungen eingebunden wird.

Parkplätze sind ein ganz großes Thema für den ACA. Riegel fährt selber gerne mit dem Rad, der ÖPNV funktioniere und ein gutes Radwegenetz sei wichtig. Weil Riegel nicht weit entfernt von seinem Geschäft Dr. Fashion in der Radgasse wohnt, sei das Thema Parkplatz für ihn nicht das Problem. Aalen sei aber eben eine Flächenstadt und so einfach und schnell komme man beispielsweise von Ebnat oder Waldhausen nicht in die Innenstadt. Und, gibt er zu bedenken: „Auch Lastenfahrräder brauchen Parkplätze.“

In Planung sind beim ACA ein Einkaufsführer und eine App, mit der man Mode-Labels findet ‐ wo gibt es was zu kaufen? Außerdem soll es etwa drei, vier Mal im Jahr einen „City-Talk“ geben, in dem sich der Innenstadtverein ACA, Bürger, Gastronomie und alle Interessieren treffen, es könnte ein Netzwerk entstehen, in dem man sich austauscht.