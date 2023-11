„Neue Töne“ gibt es schon 25 Jahre

Mit einem gut besuchten Festgottesdienst hat der Chor „Neue Töne“ von Sankt Maria sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Unter der Leitung von Jürgen Nennemann hat der Chor verschiedene mehrstimmige Tonsätze aus dem Repertoire der vergangenen Jahre gesungen.

Als Vorsitzender des Chors dankte Peter Schlossmacher zunächst dem Dirigenten, der als Stimm- und Gesangstrainer in Verbindung mit der einfühlsamen Organistin Theresia Nar dem Chor neue Impulse gegeben habe. Besonderer Dank gelte aber Dekan Pius Angstenberger, der den Chor gegründet und geprägt habe. Herzlich gratulierte Pfarrer Wolfgang Sedlmeier zum 25-jährigen Jubiläum, genauso Ralph Häcker. Der Kirchenchor sehe in den „Neuen Tönen“ keinesfalls eine Konkurrenz, als vielmehr eine Bereicherung der Kirchenmusik in Sankt Maria.

Im Anschluss an den Gottesdienst verkauften die Ministranten selbst gefertigte Adventskränze zugunsten ihrer Romreise und der Ausschuss MEF Bastelarbeiten für die Mission.