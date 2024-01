Die Mehrheit kommt aus ihrem eingefahrenen Denkmuster nicht heraus. Auf: „Der Verkehr nimmt zu“ folgt: „Dann brauchen wir mehr Straßen.“ Wo soll das noch hinführen?

Natürlich, keiner will mit dem Lärm, den Abgasen, dem Stress und dem Unfallrisiko leben, den endloser Autoverkehr im Ort mit sich bringt. Die Antwort kann aber nicht wieder und wieder heißen: Dann brauchen wir noch eine Umgehung und noch einen vierspurigen Ausbau und noch eine Querspange. Sie muss lauten: Wir brauchen weniger Autos.

Zugegeben, im ländlichen Raum ist das schwierig. Aber die gestrichelten Linien, für die die 40-, 50- oder 60-Jährigen in den Gremien jetzt die Hand heben, sind die asphaltierten Tatsachen, mit denen die Kinder von heute in Zukunft voraussichtlich leben müssen. Was nützt ihnen ein verkehrsberuhigter Ort, wenn sie dafür von Schnellstraßen umzingelt, die Natur um sie herum zerstückelt und kaputt und das Klima in der Krise ist?

Interesse der Autofahrer, der Arbeitnehmer, der Industrie wiegt regelmäßig schwerer.

Es ist nicht einmal so, dass die Verantwortlichen nicht wüssten, was sie tun. Wie oft ist bei der Abwägung vom „schweren Eingriff in die Natur“ die Rede. Nur wiegt das Interesse der Autofahrer, der Arbeitnehmer, der Industrie und wem auch immer regelmäßig schwerer. Die gewünschte Querspange bei Goldshöfe ist da nur ein Beispiel von vielen. Ein Umdenken wäre schön. Man könnte es wenigstens einmal versuchen.