Neue Ladestation für Elektroautos

Die Kreissparkasse Ostalb nimmt in der Aalener Stadtmitte am Gmünder Torplatz eine moderne Ladestation für Elektroautos in Betrieb. Wie die Pressestelle mitteilt, soll diese Initiative das Engagement der Sparkasse für nachhaltige Lösungen unterstreichen.

Die Ladestation befindet sich in zentraler Lage auf dem Parkplatz des sparkasseneigenen Gebäudes und steht Kunden sowie Besuchern ab sofort zur Verfügung - zum Beispiel während der Einkäufe in der Fußgängerzone. Damit ermöglicht die Kreissparkasse Ostalb nicht nur schnelles Laden, sondern trägt auch zur Schaffung einer Infrastruktur für Elektromobilität in der Region bei. Die Ladestation ist mit moderner Technologie ausgestattet und hat zwei Ladepunkte.