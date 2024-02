Neue Koordinatorin: Heike Barth stellt sich vor

{:tag :italic, :attrs {:class „character“, :displayname „a_kursiv“, :name „italic"}, :content [“ „]}(an) - Beim ersten Netzwerktreffen des Hospiz- und Palliativnetzwerks Ostalbkreis im Landratsamt hat sich die neue Netzwerkkoordinatorin Heike Barth den Netzwerkpartnerinnen und -partnern vorgestellt. Als erste Netzwerkkoordinatorin baut sie seit dem 1. Januar im Rahmen ihrer neuen Stelle das Hospiz- und Palliativnetzwerk Ostalbkreis auf.

Um die Hospiz- und Palliativversorgung zu stärken, wurde durch den Landkreis Mitte 2023 ein Antrag auf die Stelle der Netzwerkkoordinatorin beim Landratsamt und der AOK gestellt, welche die Stelle je zur Hälfte fördern. Aus der Förderung entstand eine 25-Prozent-Stelle, die beim Malteser Hilfsdienst angesiedelt wird. Zu den Aufgaben der Koordinatorin gehört der Informationsaustausch der verschiedenen Netzwerkpartnerinnen und -partner, die Organisation von Fachveranstaltungen und die Information der Bürgerinnen und Bürger - zum Beispiel durch eine Informationsbroschüre zur Hospiz- und Palliativversorgung im Ostalbkreis. „Für die Bürgerinnen und Bürger ist es wichtig, in schweren Lebenssituation zu wissen, wo sie Hilfe bekommen und an wen sie sich wenden können,“ so Heike Barth. Das Treffen nutzten alle, sich kennenzulernen und über Erwartungen und erste Ideen für das Netzwerk auszutauschen. „Ich freue mich über die neue Aufgabe im Ostalbkreis ein aktives Netzwerk der Hospiz- und Palliativversorgung aufzubauen und auf die Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern“, schloss Heike Barth die Gesprächsrunde.