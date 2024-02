Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting hat zusammen mit Erstem Bürgermeister Wolfgang Steidle die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Führungskräftenachwuchsprogramms der Stadt Aalen zum Abschluss beglückwünscht.

Das Führungskräftenachwuchsprogramm der Stadt Aalen wurde bereits zum vierten Mal angeboten. Brütting und Steidle betonten die Wichtigkeit, Führungskräfte auch in der eigenen Organisation zu finden und hoben den Stellenwert der innerbetrieblichen Weiterbildung hervor. Besonderes Lob galt der systematischen Herangehensweise der Personalentwicklung bei der Stadt Aalen, die darauf abzielt, Mitarbeitende nachhaltig bei der Stadt aus- und weiterzubilden.

In vier Modulen über insgesamt neun Tage erhielten die Teilnehmenden viel Handwerkszeug, um Führungsaufgaben wahrzunehmen oder sich in der Fachkarriere weiterzuentwickeln. Neben dem Kompetenzausbau der Teilnehmenden ist gerade die Vernetzung der Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Dezernaten und Ämtern der Aalener Stadtverwaltung ein Vorteil einer internen Schulungsreihe. Das Führungskräftenachwuchsprogramm führt die Stadt Aalen in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Aalen durch.