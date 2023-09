Neue Entdeckertouren im Explorhino

Das Explorhino bietet am Donnerstag, 14. September, und am 12. Oktober ab 16 Uhr eine neue Vorstellung seines 3D–Reliefs der Schwäbischen Alb an. Die Teilnehmer entdecken hier die Besonderheiten des heimatlichen Mittelgebirges.

In einer neuen Entdeckertour durch das Experimente–Museum am Freitag, 22. September, dreht sich ab 16 Uhr alles um Kugeln, Kreisel und Karusselle: Gemeinsam erforschen die Teilnehmer alles, was sich andrehen lässt. Am Freitag, 20. Oktober, nimmt die Entdeckertour vermeintlich zufällige Würfelspiele und Zaubertricks genau unter die Lupe. Eine Anmeldung ist per E–Mail an [email protected] oder unter 07361/576 1800 möglich. Die Aktionen sind für Kinder ab 7 Jahren empfohlen und kosten 6 Euro. Anmeldeschluss ist jeweils eine Woche vor Termin.