Die Ampelregelung an der Kreuzung Ziegelstraße/Einfahrt tegut-Biomarkt war in der Vergangenheit immer wieder, auch im Gemeinderat, thematisiert worden. Nun hat sich die Verkehrsschau vor Ort ein Bild von der Situation gemacht und eine separate Signalisierung, also Grün ohne Gegenverkehr, für die Linksabbiegerspur empfohlen. Am Montag wurde die neue Programmierung umgesetzt.

Trotz bundesweit geltender Regelung, dass Linksabbieger dem Gegenverkehr Vorfahrt einräumen müssen, kam es an dieser Stelle immer wieder vor, dass links abbiegende Fahrzeuge den Gegenverkehr missachteten und es so an der Kreuzung zu gefährlichen Situationen kam. Zuletzt verzeichnete die Polizei dort sogar zwei Unfälle beim Abbiegen auf den tegut-Parkplatz ‐ trotz der beiden gut sichtbar angebrachten Verkehrsschilder, die darauf hinwiesen, dem Gegenverkehr Vorrang zu gewähren.

Nach einer Verkehrsschau vor Ort mit Vertretern der Stadt und der Polizei wurde empfohlen, die bisherige Ampel an der Kreuzung zu einer sogenannten „vollsignalisierten Lichtsignalanlage“ umzubauen. Der Linksabbiegerverkehr in Richtung Biomarkt wird ab sofort mit einer eigenen Grünphase auf den Parkplatz gelassen. Der Gegenverkehr hat so lange Rot und muss warten. Dafür wurde die bestehende Ampelanlage durch weitere Lichtsignale ergänzt und die bisherige Schaltung entsprechend umprogrammiert.

Nach Anordnung der neuen Ampelschaltung durch die Straßenverkehrsbehörde wurde die Maßnahme ab dem 25. September umgesetzt.