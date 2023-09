Neue Abteilung am Aalener Stadttheater: „Spielraum“

Wer sich in der neuen Spielzeit unter www.theateraalen.de auf die Homepage des Aalener Stadttheaters wagt, etwa um das Repertoire zu erforschen oder Karten zu kaufen, der entdeckt neuerdings einen neuen Reiter: „Spielraum“. Und nein, hier wird nicht gezockt, aber gespielt auf jede Fall. Mit einem neuen Konzept und mit neuen Gesichtern hat das Theater seinen Kinder– und Jugendbereich, seine Theaterpädadgogik und seine Spielclubs neu ausgerichtet. Ella Elia Anschein und Julius Max Ferstl sind seit dieser Spielzeit neu im Aalener Team, Alexandra Stölzl geht bereits in ihre dritte Saison in Aalen. Alle drei haben Erfahrung in der Theaterpädagogik, in der Regie und als Akteure auf der Bühne. Aus dem Dreierteam soll noch ein Viererteam werden, eine weitere Person für die Theaterpädagogik wird gesucht. „Die Stelle ist schon ausgeschrieben“, sagt Ella Elia Anschein.

„Der ,Spielraum’ ist eine komplexe Abteilung“, steigt Ella Elia Anschein ins Gespräch ein und nennt zwei Bereiche, die der Spielraum bespielen will: „Theater für“ umschreibt sie den einen Bereich, „für wen machen wir Theater?“, „Theater mit“ den anderen. Hin zu den jungen Menschen, rein in die Stadtgesellschaft, so der Plan. Oder, und da zitiert sie Indentatin Tina Brüggemann: „Hoch in der Qualität, niedrig im Zugang“. Klingt einfach.

Doch das Trio hat sich viel vorgenommen: „Wir wollen alle Menschen ab einem Alter von drei Jahren ansprechen. Jeder Jugendliche sollte einmal im Jahr die Möglichkeit haben, ins Theater zu gehen“, beschreibt Ella Elia Anschein die Pläne. Das Ziel: „Wir besuchen jeder Bildungseinrichtung im Ostalbkreis, nicht nur Schulen, auch Kindergärten, die Hochschule oder Sonder– und Förderschulen — alle.“ Auch pädagogische Ausbildungseinrichtungen. „Zukünftige Lehrerinnen und Lehrer sollen uns schon mal im Kopf haben.“ Das Trio will rein in die Schulen, Strukturen anschauen, Menschen kennenlernen, langfristige Partnerschaften schaffen. „Die persönliche Verknüpfung ist uns wichtig. Das ist eine Erweiterung des bisherigen Angebots“, fügt Julius Ferstl an, „wir sprechen etwa doppelt so viele Einrichtungen als bisher.“

„Wir wissen, dass der Schulalltag voll ist mit vielen Terminen“, erklärt der gebürtige Heidenheimer Julius Ferstl, „deshalb wollen wir die Kontaktaufnahme vereinfachen.“ Sprich: Alexandra Stölzl kümmert sich um Kindergärten und Grundschulen, Julius Ferstl um Gymnasien und Gemeinschaftsschulen, Ella Elia Anschein um Sonderpädagogische Einrichtungen, umd Haupt–, Real– oder Hochschulen. Der größte Andrang, so die bisherigen Erfahrungen, herrscht bei den Jüngsten.

Das bisherige Kinder– und Jugendtheater sei ein Teil des neuen „Spielraums“, so Anschein, denn: „Das Kinder– und Jugendttheater genieße im Haus, im Rathaus und in der Bevölkerung einen hohen Stellenwert.“ Das, die offene Ausrichtung und dass das der Jugendbereich in Aalen nicht „nebenher“ laufe, das, so fügt Ella Elia Anschein an, habe sie angesprochen, „darum habe ich mich in Aalen beworben.“ Das Stück „Wutschweiger“ zum Beispiel, das am 1. Oktober im Alten Rathaus Premiere feiert, ist ein erstes Signal des „Spielraums“, eine Kooperation mit dem Kinder– und Jugenddorf der Marienpflege in Ellwangen. „Hier passt das Thema bestens“, sagt Anschein, „soziale Ausgrenzung“.

Kurzum: „Spielraum“ will alle Theaterbesucher theaterpädagogisch begleiten, mit, so Anschein, Angeboten rund um das Stück, mehr und umfangreichere Materialmappen. Zudem wollen die drei Theater–AGs in der Probephase begleiten, Workshops anbieten, „wir wollen auch über das Programm unseres Theaters hinaus den Schulen zur Seite stehen“, sagt Ella Elia Anschein. „Auch online: mehr Infomaterial, mehr Hintergründe“, fügt Alexandra Stölzl an.

Nun zu Teil zwei: „Theater mit“. „Wir wollen Theaterinteressierte an dem Platz abholen, an dem sie gerade stehen.“ Die bisherigen Spielclubs bleiben bestehen: Spielclub 1 für Kinder von neun bis zwölf (diesmal in Kooperation mit der Spiel– und Theaterwerkstatt Ostalb STOA), der Spielclub 2 für 13– bis 15–Jährige (den die neue Theaterpädagogikkraft führen soll), der Spielclub 3 (ab 16), in dem Ella Elia Anschein sich um das Thema „Freiheit“ kümmern wird. Fortgeführt wird auch der inklusive Spielclub für alle ab 18 unter der Leitung von Richard Haupt und Theresa Kempf.

Neu ist hingegen die „Schreibwerkstatt“ für Jugendliche ab 14, die unter der Leitung von Fabian Eberhard Texte erarbeiten, die am Ende der Öffentlichkeit präsentiert werden. Hier sind noch Plätze frei. Und auch der Bürgerchor kommt wieder zu Ehren. Angeboten werden nach einem Kennenlernabend am 13. Dezember um 19 Uhr im KubAA vier Wochenendemodule zu verschiedenen Themen und verschiedenen Leiterinnen und Leitern. Weitere Extra: Minitheater für Sechs– bis Zehnjährige in den Herbstfereien, ein Nähkurs zu Halloween und kreatives Arbeiten mit Ausstatterin Ariane Scherpf.