Neresheim will raus aus dem Keller und Waldhausen eine neue Serie starten

Fußball-Landesligist Neresheim möchte nach dem Sieg gegen Kirchheim/Teck endlich den Tabellenkeller verlassen.

Mit dem SC Geislingen kommt ein Verbandsliga-Absteiger in die Bierschneider Arena. Aktuell steht der SC mit zehn Punkten auf dem neunten Platz. Neresheim belegt mit neun Punkten aktuell Platz 13. Ein richtungsweisendes und spannendes Spiel steht also bevor. „Am Samstag steht gegen den SC Geislingen die nächste Herausforderung vor uns. Meiner Mannschaft muss bewusst sein, wie wichtig dieses Spiel ist. Dementsprechend erhoffe ich mir, dass sie über die ganze Spielzeit alles rausholt und hochkonzentriert zu Werke geht“, sagt SVN-Trainer Andreas „Bobo“ Mayer. Anpfiff ist an diesem Samstag um 15.30 Uhr.

Waldhausen muss gegen Stuttgart ran

An diesem Samstag bestreitet der Fußball-Landesligist SV Waldhausen das erste von zwei direkt aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen. Um 15.30 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer am Samstag auf den Liga-Neuling MTV Stuttgart.

Die von Björn Lorer trainierten Stuttgarter schafften dieses Jahr erstmals in deren Abteilungsgeschichte den Sprung in die Landesliga und spielen seither eine solide Hinrunde. Bisher holten die Rot-Weißen zwölf Punkte aus neun Spielen, warten allerdings seit nun vier Partien auf einen Punktgewinn. Am vergangenen Wochenende verlor man mit 4:3 auswärts in Geislingen. Trotz zwischenzeitlichem 0:3-Rückstand kämpften sich die Stuttgarter bis auf ein Tor nochmals heran, mussten sich am Ende aber dennoch geschlagen geben.

Ebenfalls verloren hat der SV Waldhausen sein Spiel am vergangenen Wochenende. Im Topspiel gegen den TSV Bad Boll musste man sich aufgrund der schlechten Chancenverwertung und zwei zu einfachen Gegentoren mit 0:2 geschlagen geben. Damit ist die Ungeschlagenserie von sieben Spielen gerissen. Davon unterkriegen lassen werden sich die Schwarz-Gelben sicherlich nicht, immerhin gibt dies Anlass eine neue Serie zu starten.