Neresheim vor erstem Heimspiel

An diesem Samstag (15.30 Uhr) empfangen die Klosterstädter aus Neresheim zum ersten Mal den MTV Stuttgart in der Bierschneider Arena. Der MTV spielt zum ersten Mal überhaupt in der Landesliga.

Sie haben sich souverän in der Stuttgarter Bezirksliga mit starken 77 Punkten den Aufstieg schon frühzeitig gesichert. Auch ihr erstes Spiel konnten sie mit 1:0 gegen Kirchheim/Teck gewinnen. Im ersten Spiel der Saison haben die Neresheimer bekanntlich auswärts mit 1:4 verloren. Die Jungs um ihren Cheftrainer Andreas „Bobo“ Mayer sind heiß auf Wiedergutmachung und wollen die Punkte unbedingt in Neresheim behalten. „Mit dem MTV Stuttgart kommt ein Aufsteiger zu uns nach Neresheim, den wir keinesfalls unterschätzen dürfen. Deswegen gilt für uns mit voller Konzentration und unbedingtem Wille dieses Spiel anzugehen. Ich erhoffe mir in der Defensive ein anderes Auftreten wie in Bad Boll“, sagt SVN–Coach Mayer vor dem Spiel.