Nattheim zu stark! Lauchheim muss die Segel streichen ‐ Elferkrimi für Dorfmerkingen II

In der vierten Runde im AOK-Bezirkspokal Ostwürttemberg hat Lauchheim am Mittwochabend den Einzug in die nächste Runde verpasst.

Dienstag: Türkgücu Schwäbisch Gmünd ‐ FV 08 Unterkochen 0:6 (0:3). Tore: 0:1 Eckstein (7.), 0:2 Gold (33.), 0:3 Ilg (40.), 0:4 Ilg (50.), 0:5 Feuchter (67.), 0:6 Eckstein (82.). Unterkochen startete gleich gut in die Partie und ging in Führung. In der Folge verpasste es der Favorit diese schneller auszubauen. Mit dem 2:0 war der Bann gebrochen und vom Gegner kam kaum noch Gegenwehr.

Mittwoch: SV Lauchheim ‐ TSG Nattheim 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Baamann (11.), 0:2 Klein (18.), 0:3 Baamann (55.), 0:4 Brümmer (60.), 1:4 Beck (71.). Lauchheim kam gut ins Spiel, konnte aber die Chancen zu Beginn nicht nutzen. Nach einem verschossenen Elfmeter der TSG, kam Nattheim besser in die Partie und erspielte sich eine 2:0-Führung zur Halbzeit. Nach der Halbzeit nutzte nattheim die erste Chancen zur 3:0-Führung. Das 4:0 beendete alle Träume.

SG Bettringen II ‐ Sf Dorfmerkingen II 4:5 n.E. Tore: 0:1 Kurz (20.), 1:1 Baier (90.+3).

Bopfingen ‐ Böbingen 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Ziegler (56.), 1:1 Schieber (76.), 1:2 Burkhardt (89.).

Türkspor Heidenheim ‐ Hofherrnweiler- Unterr. II 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Grässle (33.), 0:2 Weidl (34.), 0:3 H. Melzer (73.), 0:4 Aldic (90.+4).