Der KubAA-Slam am Donnerstag, 30. November, ist bereits ausverkauft. Das berichtet die Stadt Aalen. Der nächste Slam findet am Donnerstag, 1. Februar 2024, um 19.45 Uhr im KubAA statt. Auftreten werden dann Meike Harms (München), Marvin Suckut (Konstanz), Elene Illing (Heidelberg), Andreas Rebholz (Ulm) und Laura Paloma (Frankfurt am Main). Der lokale Startplatz kann noch besetzt werden. Wer sich traut, meldet sich beim Moderator Johannes Elster unter [email protected].

Moderator Johannes Elster hat damit eine bunte Mischung unterschiedlicher Poetinnen und Poeten aus dem deutschsprachigen Raum eingeladen. In jeweils sechs Minuten Bühnenzeit tragen sie selbstverfasste Texte vor. Inhaltlich sind sie dabei völlig frei. So wechseln sich Prosa und Lyrik, Comedy und Nachdenkliches, Spoken Word und Storytelling ab. Am Ende entscheidet das Publikum per Applausabstimmung, welche Beiträge am besten gefallen haben.

Tickets für den ersten KubAA-Slam im neuen Jahr gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Aalen und unter www.reservix.de