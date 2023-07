Seit Sonntagabend macht ein Video via Whatsapp und Messenger die Runde, das auch die „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“ erreicht hat. Auf diesem ist ein splitterfasernackter Mann zu sehen, der auf einem Hausdach gegenüber einer Gastronomie in der Stuttgarter Straße onaniert. Aufgenommen hat dieses ein Besucher, der zu diesem Zeitpunkt zu Gast in dem zum Lokal gehörenden Biergarten war. Und er war laut O–Ton im Video von der Tat mehr als geschockt oder besser gesagt angeekelt.

Sonntagmittag in einem Lokal in der Stuttgarter Straße. Etliche Besucher möchten hier im Biergarten ihr Mittagessen genießen. Plötzlich fällt ihr Blick auf ein gegenüberliegendes Hausdach. Auf diesem liegt ein Mann, der sich gebettet auf einem Handtuch an seinem Geschlechtsteil zu schaffen macht. Ein Gast macht von dem Exhibitionisten ein Video, das auch der Polizei zugespielt wird. Dieselbe wird gegen 11.30 Uhr auch telefonisch von dem Vorfall auf der Dachschräge eines Gebäudes in der Stuttgarter Straße informiert. Polizeibeamte seien daraufhin zu der angegebenen Adresse gefahren, sagt Bernd Märkle, stellvertretender Pressesprecher des Polizeipräsidiums, Aalen auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“.

Die Identität des Mannes sei noch unbekannt. Diesbezüglich liefern derzeit polizeiliche Ermittlungen. Zeugen, die den Mann kennen und Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5800 zu melden.

Derzeit gehen sowohl die Polizei als auch die Staatsanwaltschaft Ellwangen von einem Exhibitionismusverdacht aus. Aber auch ein möglicher Verstoß gegen den Paragrafen 183a des Strafgesetzbuches, der den Tatbestand „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ zum Inhalt hat, und der mit Freiheitsstraße bis zu einem Jahr oder mit Geldstraße geahndet wird, stehe im Raum.

Märkle und Maximilian Adis, Pressesprecher der Ellwanger Staatsanwaltschaft, warnen davor, das kursierende Video weiterzuverbreiten. Sollte dieses in die Hände von Minderjährigen geraten, mache sich der „Verbreiter“ strafbar. Beide verweisen auf Ziffer 1 im Paragrafen 184 des deutschen Strafgesetzbuches. Demnach wird jeder, der einen pornografischen Inhalt einer Person unter 18 Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht, mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.