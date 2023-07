Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ist ihr am vergangenen Sonntag gegen 11.30 Uhr mitgeteilt worden, dass in der Stuttgarter Straße in Aalen, auf Höhe eines dortigen Restaurants, ein nackter Mann auf einer Dachschräge liege und an seinem Geschlechtsteil manipuliere. Wer der Mann war, konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Kriminalpolizei Aalen bittet daher Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07361/5800 zu melden.