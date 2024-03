Am Sonntagnachmittag hat ein Zeuge die Polizei verständigt, nachdem er einen 28-Jährigen beim Nacktbaden im Bereich der Eisenschmiede beobachtet hatte.

Familien mit Kindern haben Mann gesehen

Anschließend ging der Mann, der offenbar jeden Sonntagmorgen nackt zum Schwimmen in den Kocher hüpft, mit aus der Hose hängendem Glied von der Eisenschmiede in Richtung Aalener Straße. Der polizeibekannte Mann wurde von Beamten des Polizeireviers Aalen auf dem Radweg parallel zur Aalener Straße angetroffen. Laut des Zeugen wurde der Mann auch von anderen Passanten - darunter auch Familien mit Kindern - gesehen. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Telefon: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.