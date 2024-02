Nachwuchskampagne der Metall- und Elektro-Industrie

What about ME - Steig ein in die Zukunftsindustrie: Unter dieser Marke startete die Metall- und Elektro-Industrie (M+E-Industrie) jetzt ihre neue Image- und Berufsinformationskampagne rund um die berufliche Ausbildung in der M+E-Industrie. Im Mittelpunkt der Kampagne steht das Karriereportal www.zukunftsindustrie.de, das potenzielle Arbeitgeber und Bewerber über eine Firmendatenbank zusammenbringt. Ebenso beantwortet das Portal Fragen zu Geld, Weiterbildung und Karrieremöglichkeiten, heißt es in einer Mitteilung der Geschäftsführung Südwestmetall.

Im Karriereportal finden sich auch Firmen aus der Region der Bezirksgruppe Ostwürttemberg. „In Zeiten des Fachkräftemangels ist eine solche Plattform für unsere Firmen genau das richtige Werkzeug“, sagt Markus Kilian, Geschäftsführer der Bezirksgruppe Ostwürttemberg. „Wir sehen das neue Portal als willkommene Gelegenheit, die abwechslungsreichen Aufgaben und Tätigkeiten unserer Branche vorzustellen, die für Innovationen in Mobilität, Energie und Nachhaltigkeit dringend gebraucht werden“, so Kilian. „Uns freut natürlich besonders, dass auch unsere Mitgliedsunternehmen aus der Region auf der Plattform vertreten sind. Das ist ein echter Mehrwert für die Branche.“

Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler sowie potenziellen Studienabbrechern, aber auch Eltern, Pädagogen und berufsberatenden Einrichtungen in der Region Orientierung zu bieten und eine Übersicht über die breit gefächerten Arbeitsfelder in der M+E-Industrie zu verschaffen. Lehrkräften aus den ansässigen Schulen bietet das Portal zudem direkten Zugriff auf Unterrichtseinheiten zu Themen aus dem MINT-Bereich (Mathematik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaft, Technik) und Materialien rund um den Einsatz der zehn bundesweit eingesetzten Fahrzeuge der M+E-Info Truck-Flotte zur mobilen Berufsorientierung. „Einer dieser Trucks stand kürzlich erst in Aalen am Berufsschulzentrum zur Messe ,Start it!’ und erhielt regen Zuspruch“, sagt Kilian.

Das Karriereportal und die M+E-Info-Truck-Flotte sind nicht die einzigen Maßnahmen, die Firmen und der Verband im Ostalbkreis und Landkreis Heidenheim unternehmen, um Kinder und Jugendliche zu den spannenden Berufen in der M+E-Industrie zu informieren. „Den ortsanasässigen Firmen ist sehr wohl bewusst, dass Jugendliche bereits früh für einen Beruf in der M&E-Industrie begeistert werden können“, so Kilian. Seit vielen Jahren unterstützt der Verband Unternehmen und Bildungseinrichtungen sowie Lehr- und Erziehungskräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Azubis mit der Ausbildungs- und Qualifizierungsinitiative www.suedwestmetall-macht-bildung.de und dem Bildungsnetzwerk www.coaching4future.de. „Außerdem sind wir Mitinitiator der www.praktikumswoche-bw.de, an denen sich auch in diesem Jahr wieder viele unserer Firmen rund um die Oster- und die Herbstferien beteiligen werden.“