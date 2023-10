Nachwuchselite aus Württemberg kommt

Im ersten Heimspiel der neuen Saison treffen die Oberligaspieler der SG MADS Ostalb auf die Mannschaft des VLW Stützpunktes Friedrichshafen. Hier werden die besten Nachwuchsspieler aus Baden-Württemberg von Coach Andreas Elsässer an das Zweitligateam vom Bodensee herangeführt.

Die mit einem Durchschnittsalter von 16 Jahren sehr junge Mannschaft ist technisch, taktisch hervorragend ausgebildet und größenmäßig den meisten anderen Teams überlegen. Ihr Manko wie bei allen Jugendteams besteht noch in der mangelnden Konstanz. Überragende Phasen wechseln sich ab mit relativ leichten Fehlern. Das Team MADS Ostalb hat sich zum Saisonziel einen Platz im oberen Tabellendrittel gesetzt. Ein Sieg ist also Pflicht, um den ersten Schritt in der Weilandhalle zu gehen. Personell haben sich kleinere Änderungen ergeben. Neben Jürgen Anciferov (3. Liga Botnang) wird auch Zuspieler Dominik Kelsch dieses Jahr kürzer treten, um sein Masterstudium abzuschließen. Mit Michael Neumeier auf der Zuspielerposition, dem Wiedereinsteiger Philipp Scholz und Auswahlspieler Aaron Schober konnte sich das Ostalbteam verstärken und sein Niveau Fall halten. Die Aalener Volleyballfans dürfen sich an diesem Sonntag (15 Uhr) in der Karl-Weilandhalle auf einen spannenden Saisonauftakt freuen.