Nachfolger für Pub Maverick’s stehen fest: Mitarbeiter übernehmen das Lokal

Vor eineinhalb Wochen kündigte Manuel Braun an, den Pub Maverick’s aufzugeben. Einen Nachfolger gebe es bereits. Jetzt lässt er gegenüber den „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“ die Katze aus dem Sack. Das beliebte Lokal in der Friedhofstraße 21 werden zwei seiner Mitarbeiter übernehmen. Am Samstag geben Tatjana und Sahin Tikan hier eine große Eröffnungsfeier.

Auf zu neuen Ufern, heißt es für Manuel Braun und seine Partnerin Janeta Kostova. Nach der Geschäftsübergabe des Pubs Maverick’s nach fünfeinhalb Jahren an das Ehepaar Tikan wollen die beiden über kurz oder lang auch den „Coffreez–Shop“ im Mercatura in neue Hände geben. Welche Pläne die beiden haben, bleibt allerdings noch ein Geheimnis.

Kein Geheimnis ist es, dass der Pub Maverick’s zum 1. September von Tatjana und Sahin Tikan weitergeführt wird. „Die beiden sind ein tolles Team, privat wie im Business“, schreibt Manuel Braun, der derzeit im Urlaub ist, via Whatsapp an die „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“. Er sei froh, den Pub in gute Hände übergeben zu haben und er sei davon überzeugt, dass die beiden in den nächsten Jahren mit dem Maverick’s weiterhin stark das Aalener Nachtleben prägen werden.

An dem Namen Mavericks’ halten Tatjana und Sahin Tikan ebenso fest wie an Mottoabenden und Partys mit Livebands und DJs. Auch Bierpong werde es weiterhin geben, sagt die ursprünglich aus Kasachstan stammende 30–jährige Tatjana Tikan. Für die Gäste im Mavericks ist sie keine Unbekannte. Auch ihr türkisch–stämmiger 42–jähriger Ehemann Sahin habe sich hier einen Namen gemacht. Seit einem Jahr arbeiten beide in dem Lokal, sowohl an der Bar als auch im Service.

Als sich Manuel Braun dazu entschlossen hat, den Pub aufzugeben, seien die beiden hellhörig geworden. Der Wunsch nach einer eigenen Gastronomie habe schon immer bestanden, sagt Tatjana Tikan, die vor ihrem Umzug nach Aalen in Nagold und in Ellwangen gelebt hat. In der Stadt an der Jagst arbeitet nach wie vor ihr aus Göppingen stammender Ehemann Sahin als E–Bike–Mechaniker in dem Geschäft Pentagon Sports.

Im Maverick’s wird hauptsächlich die 30–Jährige stehen, unterstützt von ihrem Ehemann, mit dem sie mit der dreijährigen Mia Alexandra und dem ein Jahre alten Özgür Ivan zwei Kinder hat, sowie von zwei Angestellten. Im nächsten Jahr wollen die neuen Pächter den Außenbereich des 200 Sitzplätze fassenden Lokals neu gestalten. Danach werde der Innenbereich aufgefrischt. Möglicherweise werde auch das Angebot von Baguettes um Sandwiches und Pizzastückchen erweitert. Am Freitag starten die neuen Pächter mit „Rock im Pub“ durch, am Samstag, der großen Eröffnungsfeier, legt dann ein DJ aus Stuttgart im Maverick’s auf.