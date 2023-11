26 Punkte nach 17 Spieltagen. Die halbe Miete ist eingefahren. Der Fußball-Regionalligist VfR Aalen ist also auf Kurs. Dazu kann man das Team um seinen Trainer Tobias Cramer beglückwünschen.

Eine starke Anfangsphase, eine Schwächephase und am Ende eine pure Willensleistung gegen Freiberg. Schwankungen gehören zu einer Saison dazu ‐ auch zu einer ruhigen und die ist bekanntlich das Ziel aller Spieler und Verantwortlichen. Dazu kommt der WFV-Pokal.

Auch hier ist der VfR Aalen gut unterwegs und weiter auf Kurs. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Natürlich hat Aalen aber noch Luft nach oben. In der Offensive mit 22 Toren und defensiv 25 Gegentreffern liegen zwei Problemfelder klar auf der Hand. Vor allen Dingen zuletzt zeigte sich die Defensive in einer verfrühten Weihnachtsstimmung und verteilte eifrig Geschenke an die Gegner.

Doch das Spiel gegen Freiberg hat gezeigt: Das Team hat verstanden. Die Leidenschaft und der absolute Wille, den die Mannschaft in den über 90 Minuten auf dem Platz lebte, der wurde am besten greifbar beim Tor von Benjamin Kindsvater. Dieses Tor wollte der seit Wochen starke Kindsvater unbedingt erzielen und schaffte es auch. Mit dieser Einstellung in den kommenden 17 Partien wird der VfR Aalen einen Platz im Mittelfeld belegen. Da bin ich mir sicher.

