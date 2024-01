Wie kann jemand aus der Psychiatrie in Winnenden abhauen? Warum geschieht seit drei Jahren nichts im Fall des 42-Jährigen, der den Bewohnern des Mehrfamilienhauses in der Eichwaldstraße das Leben zur Hölle macht, der auch immer wieder in der Öffentlichkeit mit Waffen unterwegs war und bereits mehrere Straftaten begangen hat?

Diese und weitere Fragen stellen sich viele Aalener nach dem dritten SEK-Einsatz, den der 42-Jährige am 3. Januar in der Gartenstraße ausgelöst hat.

Jetzt äußert sich der Direktor des Amtsgerichts Aalen, Martin Reuff, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“.

Die Angst, dass der 42-Jährige nach seiner Festnahme am 3. Januar bereits wieder nach kurzer Zeit aus der Psychiatrie in Winnenden entlassen wird, ist bei den Hausbewohnern in der Eichwaldstraße groß.

Wir leben hier in ständiger Angst, dass es einmal zum Äußersten kommt. Anwohnerin

Seit drei Jahren leiden sie unter seinem Terror, der einhergehe mit Bedrohungen, Sachbeschädigungen im Haus oder Steinewerfen zur Nachtzeit. „Wir leben hier in ständiger Angst, dass es einmal zum Äußersten kommt“, sagt eine Bewohnerin, die bereits von dem 42-Jährigen verbal bedroht worden sei und daraufhin einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) des Polizeipräsidiums Göppingen auslöste.

Sorge vor Metallstangen, Dartpfeilen und Feuer

Von „my home is my castle“ könne keine Rede mehr sein, sagt die 50-Jährige, die bereits einen Brief an den Amtsgerichtsdirektor Martin Reuff verfasst hat, um ihn mit den nicht mehr tragbaren Vorkommnissen in dem Mehrfamilienhaus zu konfrontieren.

Seit drei Jahren können sie und ihre Familie nicht mehr die Terrasse oder das Gartengrundstück nutzen, weil immer die Gefahr bestehe, dass der 42-Jährige Metallstangen oder Dartpfeile in seinem Wahn herunterwerfe. Ihr Ehemann könne seinen Hausmeisterdienst und die Gartenarbeit nicht mehr wahrnehmen. Auch Wäsche im Trockenraum im Keller aufzuhängen, sei nicht gefahrlos möglich, aus Angst, dass sich der 42-Jährige hier aufhält.

Ein Durchschlafen sei gar nicht mehr möglich. Zu groß sei die Angst, dass er irgendwann einmal das ganze Haus in Brand steckt. Im September 2022 habe der Mann bereits in seiner Wohnung ein Kleidungsstück angezündet und daraufhin einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Neben Ausrastern im Haus sei der 42-Jährige in der Vergangenheit immer wieder in der Öffentlichkeit aufgefallen, sagt die Hausbewohnerin und denkt an etliche Diebstähle und Vorkommnisse, bei denen sogar Polizeibeamte angegangen worden seien.

Bewohner leiden unter dem Terror

Unabhängig davon, dass die Bewohner, die mittlerweile unter Schlafstörungen und Konzentrationsproblemen leiden würden, den Glauben an den Rechtsstaat verloren hätten, machten sie sich auch Sorgen um den 42-Jährigen. Seine Wohnung gleiche einem Bergwerk voller gesammelter Steine, die er als Diamanten verkaufe. Sämtliche Scheiben habe er bereits eingeschlagen und lebe seit über einem Jahr ohne Strom und Gas in menschenunwürdigem Zustand.

Diese sind auch Martin Reuff bekannt. Um dem 42-Jährigen zu helfen, sei deshalb vor über einem Jahr ein vom Amtsgericht Aalen bestellter Betreuer eingesetzt worden. Den Vorwurf der Hausbewohner, dass dieser seiner Tätigkeit nicht nachkomme, kann Reuff nicht bestätigen.

Vielmehr sei dieser im regelmäßigen Kontakt mit dem 42-Jährigen. Im Dezember vergangenen Jahres habe der Betreuer für den 42-Jährigen auch wegen Eigengefährdung einen Antrag auf Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung gestellt. Sie sei nach der Prüfung eines Sachverständigengutachters vom Amtsgericht Aalen genehmigt worden.

Entlassung steht nicht in Aussicht

Von einer Entlassung sei bei der jüngsten Unterbringung keine Rede gewesen. Der Beschluss des Amtsgerichts Aalen sei nicht aufgehoben worden. Reuff ist auch nicht bekannt, dass der Betreuer seine Meinung geändert hätte. Wie der 42-Jährige aus der Psychiatrie entkommen konnte, entziehe sich seiner Kenntnis.

Entweder habe er gegen den Willen der Ärzte die Einrichtung, bei der es sich um keinen Hochsicherheitstrakt oder eine Sicherungsverwahrung handle, verlassen, oder er habe sich bei einem genehmigten Freigang entfernt. Nach dem SEK-Einsatz am 3. Januar sei er hier allerdings wieder untergebracht.

Genehmigt worden sei die Unterbringung vonseiten des Amtsgerichts für ein Jahr. Wann der 42-jährige letztlich entlassen wird, liege im Zuständigkeitsbereich der dort agierenden Ärzte und Psychologen, die ihn auch medikamentös einstellen würden, sagt Reuff. Auch der Betreuer habe ein Mitspracherecht. Unabhängig von seiner Entlassung müsse der 42-Jährige langfristig woanders untergebracht werden.

Das Versteigerungsverfahren seiner Wohnung laufe laut rechtskräftigem Urteil des Amtsgerichts. In der Vergangenheit sei der Betreuer bemüht gewesen, eine andere Bleibe für den 42-Jährigen zu finden. Bislang ohne Erfolg. Mit Blick auf Wohnungen oder Notunterkünfte habe sich auch die Stadt Aalen bislang nicht hervorgetan. Reuff hält ohnehin ein betreutes Wohnen für den psychisch kranken Mann ebenso sinnvoll wie eine langfristige Behandlung. Sofern der Betroffene mitmache.

Akte des 42-Jährigen liegt beim Amtsgericht Aalen

Seit April vergangenen Jahres gebe es beim Amtsgericht eine sogenannte „Antragsschrift im Sicherungsverfahren“. In dieser werden dem 42-jährigen 13 Taten zur Last gelegt. Es sei allerdings nicht auszuschließen, dass er diese im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat und insofern auch nicht mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe belangt werden könne, sagt Reuff. Überdies handele es sich dabei um keine erheblichen Straftaten wie etwa Raub, Brandstiftung oder gefährliche Körperverletzung. Nur in solchen Fällen könne eine Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie gerechtfertigt werden. Eine solche könne auch nur das Landgericht Ellwangen in die Wege leiten.

Noch liege die Akte des 42-Jährigen beim Amtsgericht Aalen. Auf der Grundlage eines Sachverständigengutachtens werde entschieden, ob dieses hier weiterbetrieben werden kann. „Sollte ich auf dessen Basis zu dem Ergebnis kommen, dass eine Langzeittherapie und die Maßnahmen des Betreuers keinen Erfolg haben, gebe ich das Verfahren an das Landgericht weiter.“ Dann liege hier die Entscheidung, ob der 42-Jährige in die Sicherungsverwahrung muss.